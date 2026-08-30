ضمن فعاليات الأوقاف.. مشاركة 26433 طفلا و1335محفظا في اليوم العالمي للسرد القرآني

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم، عددًا من الفعاليات في اليوم العالمي للسرد القرآني وتحت شعار «اقرأ وارتق»، امتدت من مكاتب تحفيظ القرآن الكريم إلى المقارئ القرآنية النموذجية، ثم مجالس الأئمة، وصولًا إلى مجالس الجمهور عقب صلاة المغرب، وذلك بمشاركة واسعة من الأطفال والمحفظين والأئمة ورواد المساجد، احتفاءً باليوم العالمي للسرد القرآني، وتعزيزًا لحضور القرآن الكريم في حياة المجتمع.

وشهدت الفترة الصباحية مشاركة ١٣٣٥ مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى المديريات، بمشاركة ٢٦٤٣٣ طفلًا من أطفال مكاتب التحفيظ، إلى جانب ١٣٣٥ محفظًا، في مشهد يعكس اتساع دائرة التواصل مع كتاب الله تعالى بين النشء، والدور المحوري لأهل القرآن في تعليم الأجيال وربطهم بالقرآن الكريم.

وامتدت الفعاليات بعد الظهر إلى المقارئ القرآنية النموذجية، بمشاركة ٢٣٦ عضوًا، لتتواصل حلقات السرد القرآني من مكاتب التحفيظ إلى المقارئ، في إطار البرنامج القرآني المتكامل الذي يجمع بين التلاوة والسرد والتدبر.

وعقب صلاة العصر، شهدت مساجد وزارة الأوقاف مشاركة واسعة في فعاليات السرد القرآني، بمشاركة ٧٥٩٢ إمامًا في ٧٠٥٤ مسجدًا، وبحضور جماهيري بلغ ٣٩٠٠٢٣ مشاركًا، في صورة عملية تؤكد مكانة المسجد باعتباره منارة للعلم والقرآن، ومساحة جامعة للأئمة والمصلين حول كتاب الله تعالى.

واختتمت الفعاليات عقب صلاة المغرب بمجالس الجمهور في ٧٨٩٧ مسجدًا بـ٢٧ مديرية، بمشاركة ٧٩٤٤ إمامًا، من خلال ٧٩٤٤ مجلسًا، شهدت حضورًا جماهيريًا بلغ ٢٣٧٣٥٧ مشاركًا من رواد المساجد، في مشهد يعكس اتساع نطاق المشاركة في هذا اليوم القرآني.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار المشاركة المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في اليوم العالمي للسرد القرآني، تأكيدًا لمكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة، وحرصًا على توسيع دائرة العناية بكتاب الله تعالى، من خلال تعليمه وتلاوته وسرده وتدبره، وتحويل المساجد ومكاتب التحفيظ والمقارئ القرآنية إلى ساحات حية للاجتماع حول القرآن الكريم واستلهام هداياته.