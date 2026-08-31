خلافات بين فتيات تنتهي بالتشهير والسب.. القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بالتشهير بفتاة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من فتاتين " الظاهرتان بمقطع الفيديو" لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والتشهير بها لخلافات بينهم .





أمكن تحديدهما وضبطهما (طالبة ، صديقتها – مقيمتان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكية بالتعدى عليهما بالسب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .





