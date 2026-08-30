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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين

الطقس
الطقس
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


و بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الجديدة 35 23
6 أكتوبر 35 23
بنها 34 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 25
كفر الشيخ 33 24
بلطيم 31 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 23
شبين الكوم 33 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 34 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 24
رفح 32 23
رأس سدر 35 25
نخل 34 20
كاترين 29 18
الطور 33 24
طابا 32 23
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 28
الإسكندرية 32 23
العلمين 31 23
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
رأس غارب 35 28
سفاجا 36 27
مرسى علم 37 27
شلاتين 37 28
حلايب 36 27
أبو رماد 37 27
مرسى حميرة 37 27
أبرق 38 28
جبل علبة 37 26
رأس حدربة 36 27
الفيوم 35 23
بني سويف 35 22
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 24
قنا 38 26
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 38 23
أبوسمبل 40 27

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خبراء هيئة الأرصاد شديد الحرارة طقس مائل للحرارة رطب ليلا

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