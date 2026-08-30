القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات السيدات، والميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط، خلال مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تورونتو.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدة أن البطلة هنا جودة تعد نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية الطموحة، التي استطاعت بإصرارها وعزيمتها أن تحقق إنجازًا رياضيًا متميزًا يضاف إلى سجل إنجازاتها وإنجازات المرأة المصرية، ويرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.