قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة أرتبط بمحاسب مش فنان.. أميرة أديب تحكي عن أمورها الخاصة
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد
حرب إيران ترفع كلفة نقل البضائع في أمريكا.. وتضاعف أرباح شركات الشحن
حكم من فاتته صلاة الخسوف.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض طفيف في الحرارة الأيام القادمة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة ينظم تدريبًا للطلاب على لعبة الادخار للتوعية بالثقافة المالية

القومي للمرأة ينظم تدريبًا لطلاب وطالبات التدريب الصيفي على لعبة الادخار للتوعية بالثقافة المالية
القومي للمرأة ينظم تدريبًا لطلاب وطالبات التدريب الصيفي على لعبة الادخار للتوعية بالثقافة المالية
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة تدريبًا لطلاب وطالبات التدريب الصيفي حول الثقافة المالية ومفاهيم الادخار، من خلال برنامج «لعبة الادخار – Saving Game»، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجمعية بنوك الادخار الألمانية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بالمفاهيم المالية لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على إدارة مواردهم المالية واتخاذ قرارات مالية مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.

وتناول التدريب مفهوم الادخار باعتباره وسيلة لتحقيق الأهداف المالية، مع مناقشة الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الادخار، والتحديات التي قد تعوق عملية الادخار، ومنها ضعف التخطيط وغياب المعرفة المالية وعدم كفاية الدخل، كما استعرض التدريب طرق الادخار الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية، والتعرف على الوسائل المختلفة لكل منها، مع توضيح الفروق بينها من حيث مستوى الأمان والسيولة والعائد.

وشهد التدريب تطبيقًا عمليًا لمبدأ «التعلم من خلال الاكتشاف»، حيث تعتمد «لعبة الادخار» على محاكاة مواقف وقرارات مالية من واقع الحياة، بما يتيح للمشاركين تحليل نتائج اختياراتهم ومقارنتها بالبدائل المختلفة، وصولًا إلى اكتساب القدرة على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

ويأتي تنظيم هذا التدريب في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب، وإكساب طلاب وطالبات التدريب الصيفي معارف ومهارات عملية يمكن تطبيقها في حياتهم اليومية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

خسوف القمر في مصر

بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

ترشيحاتنا

المتهم

خلاف على أولوية المرور.. القبض على سائق توكتوك تعدى على قائد سيارة بالقاهرة

المتهمين

القبض على 4 أشخاص يمارسون أعمال التسول بالقليوبية

المتهمين

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على صاحب مكتب وإتلاف سيارته بالفيوم

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد