قومي المرأة ينظم تدريبًا للطلاب على لعبة الادخار للتوعية بالثقافة المالية

نظم المجلس القومي للمرأة تدريبًا لطلاب وطالبات التدريب الصيفي حول الثقافة المالية ومفاهيم الادخار، من خلال برنامج «لعبة الادخار – Saving Game»، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجمعية بنوك الادخار الألمانية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بالمفاهيم المالية لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على إدارة مواردهم المالية واتخاذ قرارات مالية مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.

وتناول التدريب مفهوم الادخار باعتباره وسيلة لتحقيق الأهداف المالية، مع مناقشة الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الادخار، والتحديات التي قد تعوق عملية الادخار، ومنها ضعف التخطيط وغياب المعرفة المالية وعدم كفاية الدخل، كما استعرض التدريب طرق الادخار الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية، والتعرف على الوسائل المختلفة لكل منها، مع توضيح الفروق بينها من حيث مستوى الأمان والسيولة والعائد.

وشهد التدريب تطبيقًا عمليًا لمبدأ «التعلم من خلال الاكتشاف»، حيث تعتمد «لعبة الادخار» على محاكاة مواقف وقرارات مالية من واقع الحياة، بما يتيح للمشاركين تحليل نتائج اختياراتهم ومقارنتها بالبدائل المختلفة، وصولًا إلى اكتساب القدرة على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

ويأتي تنظيم هذا التدريب في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب، وإكساب طلاب وطالبات التدريب الصيفي معارف ومهارات عملية يمكن تطبيقها في حياتهم اليومية.