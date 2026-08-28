40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف

قال غيث مناف مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها تشهد حالة من التأهب الجوي المستمر منذ نحو 40 ساعة، بالتزامن مع تواصل الهجمات الروسية واستهداف عدد من المواقع والمنشآت التجارية، موضحا أن صفارات الإنذار لا تزال تدوي، فيما تواصل قوات الدفاع الجوي الأوكرانية محاولاتها للتصدي للمسيرات والهجمات الروسية.

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وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الهجمات أسفرت عن استهداف مستودعات تجارية، من بينها مستودع تابع لشركة «نوفا بوشتا»، ما أدى إلى اندلاع حرائق وسقوط ضحايا، مشيرا إلى أن عددًا من المركبات والمنشآت تعرض لأضرار مباشرة جراء استهدافها بالمسيرات.

وأشار غيث مناف إلى أن الطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة أُغلقت بالكامل، بينما لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من بعض المواقع بين الحين والآخر، في ظل استمرار الهجمات، كما لفت إلى سقوط إحدى المسيرات بالقرب من مكان وجود طاقم «القاهرة الإخبارية»، مؤكدًا أن سكان العاصمة وضواحيها تلقوا تحذيرات بضرورة الابتعاد عن مناطق الاستهداف.

وأكد المراسل أن الهجمات الروسية لا تزال مستمرة بالتزامن مع جهود الدفاع الجوي الأوكراني، وسط دعوات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ والابتعاد عن المواقع العسكرية والمنشآت والمناطق التجارية المستهدفة.

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