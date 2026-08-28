في ذكرى رحيله.. هيئة الكتاب تحتفي بنجيب محفوظ بمكتبة الشروق

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأحد المقبل، يومًا ثقافيًا للاحتفاء بأديب نوبل نجيب محفوظ، وذلك في مكتبة الشروق، تزامنًا مع ذكرى رحيله، في إطار حرص الهيئة على الاحتفاء برموز الأدب المصري وتعريف الأجيال الجديدة بإبداعهم وإسهاماتهم في الثقافة العربية.

ويتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، من بينها تنظيم معرض فني بعنوان «نجيب محفوظ في عيون العالم»، يضم مجموعة من الأعمال واللوحات الفنية التي تناولت شخصية أديب نوبل وأعماله، وتقدم رؤى فنية متنوعة حول مسيرته الأدبية ومكانته العالمية.

كما تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب خصومات على مجموعة من إصداراتها الخاصة بنجيب محفوظ، إلى جانب الدراسات والمؤلفات التي تناولت أعماله وإبداعه، بما يتيح للقراء فرصة اقتناء الكتب المتعلقة بأديب نوبل بأسعار مخفضة.

وتشمل الفعاليات أيضًا طرح «شنطة نجيب محفوظ»، التي أصدرتها الهيئة وطرحتها خلال الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي شهدت اختيار نجيب محفوظ شخصية للدورة، احتفاءً بمكانته باعتباره أحد أبرز رموز الأدب المصري والعربي والحاصل على جائزة نوبل في الأدب.

وفي إطار الاهتمام بالأطفال والناشئة، تنظم الهيئة مسابقة ثقافية بمكتبة الشروق تتضمن مجموعة من الأسئلة حول أعمال نجيب محفوظ وشخصياته ورواياته، إلى جانب تنظيم ورش للرسم الكاريكاتوري تتناول شخصيته وأعماله، بما يسهم في تقديم أدبه للأجيال الجديدة بصورة تفاعلية ومختلفة.

ومن المقرر أن يتم توزيع مجموعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب على الفائزين في المسابقة، تشجيعًا لهم على القراءة والتعرف على أعمال نجيب محفوظ وإبداعاته.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة المصرية العامة للكتاب في الاحتفاء بالرموز الأدبية والفكرية المصرية، وإتاحة أعمالهم أمام الجمهور، خاصة الأجيال الجديدة، بما يعزز حضور الأدب المصري وتراثه الإبداعي في المشهد الثقافي.