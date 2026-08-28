قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة نادرة في أستراليا.. امرأة تضع توأمين من أبوين مختلفين
قبل بدء الدراسة.. ماذا تضعين في لانش بوكس طفلك لزيادة التركيز والنشاط؟
أخبار التوك شو | 325 جنيها للفرد بالدعم النقدي.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس
قبل أول يوم مدرسة.. خطوات بسيطة تحمي طفلك من القلق وتجعله أكثر استعدادًا
ليكون مبنيا على الشرع.. خطيب المسجد الحرام: لابد أن يتقدم على العمل
افتتاح فرع جديد لـ "مجمع الرواق الأزهري" بالحصة في القليوبية
عايزة أرتبط بمحاسب مش فنان.. أميرة أديب تحكي عن أمورها الخاصة
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليكون مبنيا على الشرع.. خطيب المسجد الحرام: لابد أن يتقدم على العمل

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن لله -جل وعلا- خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الحكمة العظيمة، لدعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها، وذلك بالعلم والتفقه في الدين.

الأساس للعمل

وأوضح "الجهني"  خلال الجمعة الثالثة من شهر ربيع الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه قد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن العلم هو الأساس للعمل، وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنيًا على أصل من الشرع المبين، وعلى هدى مستقيم"، منوهًا بأن الإسلام أولى العلماء الربانيين مكانةً رفيعة لا تنكر، وفضلًا كبيرًا لا يكاد يحصر.

وأكد أنهم الثقات عظم الله شأنهم وأعلى قدرهم، وأثنى عليهم وأفاض عليهم من معين فضله، فقد أشهدهم الله -عز وجل- من فوق سبع سماوات على أعظم مشهود به وهو توحيده تبارك وتعالى، مبينًا أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقرة عين الأولياء، اشرأبت أعناق الخلق لعلمهم وفضلهم.

وأضاف أنهم  مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه، بهم تمحق الضلالة من الأفكار، وتنقشع غيوم الشك من القلوب والنفوس، فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان، وقوام الأمة يردون عن العلم والدين تحريف وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فكل من غلا في فهم آية أو حديث وأتى بشائبة تبعد عن الفهم الصحيح، نفوها حتى يكون الدين صافيًا من كل شائبة.

عِظم أثرهم 

وبين أن دعم المملكة العربية السعودية -حرسها الله- للعلم والعلماء جزء أساسي من إستراتيجيتها التنموية، مما يسهم في بناء مجتمع معرفي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس رؤية المملكة في بناء مستقبل مشرق يعتمد على العلم والمعرفة، ويعزز دور العلماء في تحقيق التنمية والازدهار.

وأوصى المعلمين والمعلمات الذين يحملون أمانة التعليم والتربية، أن يؤدوا رسالتهم بإخلاص وأمانة، وأن يستشعروا عِظم أثرهم في نفوس طلابهم وطالباتهم، وأن يجمعوا بين التعليم والتربية، وبين نقل المعرفة وغرس القيم، قائلًا: "أيها الآباء والأمهات أبناؤكم أمانة، فاغرسوا فيهم صدق الكلمة، وحسن الخلق، ومحبة الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وتابع: ويا معشر المعلمين والمعلمات، كونوا قدوة قبل أن تكونوا معلمين؛ فإن الكلمة الصادقة، والعدل، والرفق، تترك في القلوب أثرًا لا يزول، ويا طلاب العلم، افتحوا عامكم بعزيمة وأدب وهمة، وليست التربية أوامر تُلقى بل قدوة تُرى كل يوم، صدق في البيت ورحمة في التعامل، ومحافظة على الصلاة، واعتذار عند الخطأ؛ فالأخلاق حياة تُعاش قبل أن تكون درسًا يُقال".

خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الجهني خطبة الجمعة من المسجد الحرام الأساس للعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

فرج عامر

فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

المتهم

خلاف على أولوية المرور.. القبض على سائق توكتوك تعدى على قائد سيارة بالقاهرة

المتهمين

القبض على 4 أشخاص يمارسون أعمال التسول بالقليوبية

المتهمين

ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على صاحب مكتب وإتلاف سيارته بالفيوم

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد