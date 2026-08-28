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قبل بدء الدراسة.. ماذا تضعين في لانش بوكس طفلك لزيادة التركيز والنشاط؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل بدء الدراسة.. ماذا تضعين في لانش بوكس طفلك لزيادة التركيز والنشاط؟

مكونات اللانش بوكس
مكونات اللانش بوكس
محمد البدوي

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، لا تقتصر استعدادات الأسر على شراء الأدوات والملابس المدرسية، بل يمثل تجهيز وجبة مدرسية متوازنة أحد أهم عوامل الحفاظ على صحة الطفل ونشاطه خلال اليوم.

البروتين والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات

 ويحتاج الطفل أثناء الدراسة إلى وجبة توفر له البروتين والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن، إلى جانب الحصول على كمية كافية من المياه، بما يساعده على الشعور بالشبع والحفاظ على الطاقة والتركيز. 

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، مجموعة من النصائح المهمة لاختيار مكونات اللانش بوكس، مع التحذير من بعض الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على نشاط الطفل أو تعرضه لمشكلات صحية.

كيف تختارين مكونات لانش بوكس متوازن؟

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن إعداد اللانش بوكس يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الأطعمة التي يفضلها الطفل وبين احتياجاته الغذائية، مشيرة إلى أن معرفة الأطعمة المحببة للطفل تساعد الأسرة على إعداد وجبة صحية يقبل على تناولها بدلًا من تركها دون استهلاك.

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التنوع في مكونات الوجبة من أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها، سواء من حيث القيمة الغذائية أو اختلاف الألوان والأطعمة.

البروتين عنصر أساسي في لانش بوكس الطفل

وأشارت استشاري التغذية إلى أهمية وجود مصادر البروتين ضمن الوجبة المدرسية، موضحة أنه يمكن الحصول عليه من البيض والجبن والزبادي، بالإضافة إلى الفول والتونة والحمص.

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

ولفتت إلى أن البروتين يساعد على الشعور بالشبع ويدعم بناء العضلات، ومن الأفضل تناوله إلى جانب مصادر النشويات المعقدة، بما يساهم في توفير وجبة أكثر توازنًا للطفل.

الخضروات والفواكه.. لا غنى عنها

وشددت نهلة عبد الوهاب على ضرورة إضافة الخضروات والفواكه المتنوعة إلى اللانش بوكس، مع التنويع في الأصناف والألوان حتى تصبح الوجبة أكثر جاذبية للطفل.

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

كما يمكن إضافة كميات مناسبة من المكسرات والفواكه المجففة، مع مراعاة احتياجات الطفل الغذائية وطبيعة الوجبة اليومية.

ونصحت باختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة باعتباره أحد الخيارات المناسبة عند إعداد الوجبة المدرسية.

المياه أهم من العصائر والمشروبات الغازية

وأكدت استشاري التغذية أهمية حصول الطفل على كمية كافية من المياه خلال اليوم الدراسي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وفي المقابل، دعت إلى تقليل الحلويات والشيبسي والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، موضحة أن هذه المنتجات قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر والطاقة، يعقبه شعور بالخمول، وهو ما قد يؤثر على نشاط الطفل وتركيزه خلال اليوم الدراسي.

لا تملئي اللانش بوكس بالطعام

ونبهت نهلة عبد الوهاب إلى ضرورة أن تكون كمية الطعام داخل اللانش بوكس مناسبة ومتوسطة، وعدم المبالغة في حجم الوجبة، حتى يستطيع الطفل تناولها بالكامل دون الشعور بالامتلاء أو ترك كميات كبيرة منها.

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

كما حذرت من وضع الأطعمة سريعة التلف داخل اللانش بوكس إذا لم تتوافر وسيلة مناسبة لحفظها مبردة داخل المدرسة، لتجنب فساد الطعام وما قد يترتب عليه من مشكلات صحية.

خامة اللانش بوكس والنظافة مهمة

وشددت على ضرورة اختيار لانش بوكس مصنوع من خامات آمنة وصالحة للاستخدام، مع الاهتمام بتنظيفه جيدًا بصورة مستمرة.

كما نصحت بالتخلص من بقايا الطعام وعدم تركها داخل اللانش بوكس، لأن تراكم بقايا الأطعمة قد يساعد على نمو البكتيريا، بما يزيد من احتمالات تعرض الطفل لمشكلات صحية.

أفضل مكونات يمكن وضعها في لانش بوكس الطفل:

  • مصدر بروتين مثل البيض أو الجبن أو الزبادي.
  • الفول أو الحمص أو التونة وفقًا لما يناسب الطفل.
  • خضروات وفواكه متنوعة.
  • خبز مصنوع من الحبوب الكاملة.
  • كمية مناسبة من المكسرات أو الفواكه المجففة.
  • زجاجة مياه كافية لاحتياجات الطفل.
  • تقليل الحلويات والشيبسي والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.
الأدوات والملابس الأدوات والملابس المدرسية العام الدراسي البروتين الخضروات

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