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شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 30 شخصًا من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير الماضي بمحافظة مركزي. 

وأُعلن سابقًا، في فبراير 2026، اعتقال 70 شخصًا آخرين من المحتجين.

وفي وقت لاحق ؛ فككت وزارة الاستخبارات الإيرانية خليتين تابعتين للجماعات التكفيرية المرتبطة بأجهزة التجسس التابعة للقوات الأمريكية الصهيونية.

وبحسب الوزارة الإيرانية ، تم رصد وتفكيك الخليتين الإرهابيتين أثناء دخولهما إلى البلاد في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستا.

وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية كذلك إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين فيما لقي إرهابيان آخران مصرعهما خلال اشتباك مع قوات حفظ الأمن.

وبينت السلطات الإيرانية أن الخليتين كانتا تعتزمان زعزعة أمن المحافظة واستهداف البنى التحتية الاقتصادية في جنوبها.

إيران وزارة الاستخبارات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية في إيران محافظة سيستان وبلوشستا

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