باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط لفرض شروطها على واشنطن

قال شريف البسيوني الباحث في الأمن الإقليمي، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد نحو 6 أشهر من اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى انتهاء مسار التفاوض الأول الذي استمر 60 يومًا بوساطة قطرية وباكستانية، قبل الانتقال إلى مسار ثانٍ بوساطة عُمانية، انتهى أيضًا إلى توقف المفاوضات، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقها مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحًا.

وأوضح البسيوني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تستند في موقفها التفاوضي إلى «ورقة رابحة» اكتشفتها خلال الأزمة الأخيرة، وهي مضيق هرمز، معتبرًا أن طهران تتعامل مع المضيق كورقة ضغط لا تستهدف الولايات المتحدة وحدها، وإنما تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد والتجارة العالميين، لما قد يترتب على إغلاقه من تأثيرات على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وأشار الباحث في الأمن الإقليمي إلى أن إيران تطرح ستة شروط للجلوس مجددًا إلى طاولة المفاوضات، من بينها وقف التهديدات العسكرية الأمريكية ضدها، موضحًا أن طهران ترى أنه من غير المنطقي الدخول في مفاوضات في ظل استمرار التهديدات والأهداف العسكرية، إلى جانب التصريحات الأمريكية التي يؤكد فيها ترامب قدرته على خوض مواجهة عسكرية مع إيران، وأن الشرط الثاني يتمثل في وقف العمليات العسكرية ضد ما تصفهم إيران بحلفائها في المنطقة، ومن بينهم حزب الله في جنوب لبنان والحوثيون في اليمن.