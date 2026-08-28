هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية، اليوم الجمعة 28 أغسطس، إلى مراسم قرعة مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2026-2027، وذلك بعد اكتمال قائمة الأندية المتأهلة إلى هذا الدور عقب نهاية منافسات الأدوار التمهيدية.

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي مشاركة 36 فريقًا، يخوضون المنافسات وفق نظام الدوري الموحد، بعدما جرى تقسيم الأندية إلى 4 مستويات، بواقع 9 فرق في كل تصنيف، بدلًا من نظام المجموعات الذي كان معمولًا به في السنوات الماضية.

هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي

ويترقب الدولي المصري هيثم حسن قرعة البطولة، بعدما ضمن فريقه سيلتك الإسكتلندي المشاركة في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، عقب انتقاله إلى المسابقة القارية بعد خروجه من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام لاسك النمساوي.

ويأتي سيلتك ضمن أندية التصنيف الثاني في القرعة، حيث سيخوض 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع مباراتين أمام أندية من كل تصنيف، على أن يلعب 4 مواجهات على أرضه ومثلها خارج ملعبه.

وتحمل القرعة احتمالات قوية لسيلتك، خاصة مع وجود عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في التصنيف الأول، مثل يوفنتوس وميلان وباير ليفركوزن وبنفيكا وأولمبيك مارسيليا.

كما تضم قائمة الأندية المحتملة في التصنيف الثالث فرقًا مثل كريستال بالاس وبورنموث وسندرلاند، بينما يظهر بشكتاش وهوفنهايم ضمن أبرز الأسماء في التصنيف الرابع.

وينتظر سيلتك، عقب إجراء القرعة، التعرف على منافسيه الثمانية في مرحلة الدوري، والتي ستحدد إلى حد كبير شكل مشواره في البطولة القارية خلال الموسم الجديد.

نظام الدوري الأوروبي 2026-2027

وتقام مرحلة الدوري في الموسم الجديد بمشاركة 36 فريقًا، موزعين على 4 مستويات، ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة، بواقع مباراتين من كل تصنيف.

ويخوض كل فريق 4 مباريات على ملعبه، مقابل 4 مواجهات خارج أرضه، وفق النظام الجديد للبطولات الأوروبية، الذي حل محل نظام المجموعات التقليدي.

وعقب نهاية مرحلة الدوري، تتأهل الأندية صاحبة المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16.

أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين، فتخوض ملحقًا إقصائيًا من مباراتي ذهاب وإياب، من أجل تحديد 8 أندية أخرى تلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ16.

في المقابل، تنتهي مشاركة الفرق التي تحتل المراكز من الخامس والعشرين وحتى السادس والثلاثين في البطولات القارية، دون انتقالها إلى مسابقة أوروبية أخرى.