قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرت فيديوهات خادشة.. التحقيق مع صانعة محتوى شهيرة في الإسكندرية
«التفكير فريضة».. الأزهر يوضح كيف نربي أبناءنا على إعمال العقل
الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي
توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا
منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027
هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة
فرن هائل فوق أمريكا.. قبة حرارية تحاصر وتهدد حياة 50 مليون شخص
مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا

بيزيرا
بيزيرا
حمزة شعيب

 

تتواصل أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، في ظل تمسك اللاعب بموقفه ورغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء، بالتزامن مع غيابه عن تدريبات الفريق وعدم عودته إلى القاهرة حتى الآن.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتقدم الزمالك حتى الآن بشكوى رسمية ضد بيزيرا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكنه يجهز ملفًا يتضمن تفاصيل الأزمة وموقف اللاعب التعاقدي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الزمالك ينتظر خطوة بيزيرا

ويترقب مسؤولو الزمالك إقدام بيزيرا على خطوة رسمية للانتقال إلى نادٍ آخر، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع الفريق، من أجل التحرك ضد اللاعب والنادي الجديد والحفاظ على حقوق القلعة البيضاء.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب حصل على مستحقاته المالية عن الموسم الماضي، ولا توجد مستحقات متأخرة يمكن الاستناد إليها لفسخ عقده من طرف واحد، بينما يتمسك الزمالك باستمرار تعاقده.

ويرغب الزمالك، وفقًا لما تم تداوله، في الاستفادة من تجربة محمود كهربا السابقة، من خلال اللجوء إلى «فيفا» للمطالبة بحقوقه المالية حال ثبوت مخالفة اللاعب لبنود تعاقده وانتقاله إلى نادٍ آخر دون موافقة النادي.

وكانت إدارة الزمالك قد بدأت بالفعل في تجهيز ملف قانوني بشأن بيزيرا، خاصة مع استمرار غيابه عن التدريبات، وسط تحركات تهدف إلى توثيق جميع الوقائع والمراسلات المتعلقة بالأزمة.

وتأتي الأزمة في وقت يرفض فيه الزمالك التفريط في اللاعب دون الحصول على المقابل المالي الذي يراه مناسبًا، بينما ارتبط اسم بيزيرا خلال الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وفي تطور آخر مرتبط باللاعب، أعلن «فيفا» إيقاف قيد الزمالك لفترتين بسبب عدم سداد القسط الثالث من صفقة انتقال بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني، والذي تبلغ قيمته 200 ألف يورو.

بيزيرا الزمالك اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

باحث: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط لفرض شروطها على واشنطن

أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا: يجب استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا

ملتقى «أطفال مصر» ينطلق من العلمين

ملتقى «أطفال مصر» ينطلق من العلمين لتعريف النشء بالمدن الحديثة

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد