الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا

تتواصل أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، في ظل تمسك اللاعب بموقفه ورغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء، بالتزامن مع غيابه عن تدريبات الفريق وعدم عودته إلى القاهرة حتى الآن.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتقدم الزمالك حتى الآن بشكوى رسمية ضد بيزيرا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكنه يجهز ملفًا يتضمن تفاصيل الأزمة وموقف اللاعب التعاقدي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الزمالك ينتظر خطوة بيزيرا

ويترقب مسؤولو الزمالك إقدام بيزيرا على خطوة رسمية للانتقال إلى نادٍ آخر، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع الفريق، من أجل التحرك ضد اللاعب والنادي الجديد والحفاظ على حقوق القلعة البيضاء.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب حصل على مستحقاته المالية عن الموسم الماضي، ولا توجد مستحقات متأخرة يمكن الاستناد إليها لفسخ عقده من طرف واحد، بينما يتمسك الزمالك باستمرار تعاقده.

ويرغب الزمالك، وفقًا لما تم تداوله، في الاستفادة من تجربة محمود كهربا السابقة، من خلال اللجوء إلى «فيفا» للمطالبة بحقوقه المالية حال ثبوت مخالفة اللاعب لبنود تعاقده وانتقاله إلى نادٍ آخر دون موافقة النادي.

وكانت إدارة الزمالك قد بدأت بالفعل في تجهيز ملف قانوني بشأن بيزيرا، خاصة مع استمرار غيابه عن التدريبات، وسط تحركات تهدف إلى توثيق جميع الوقائع والمراسلات المتعلقة بالأزمة.

وتأتي الأزمة في وقت يرفض فيه الزمالك التفريط في اللاعب دون الحصول على المقابل المالي الذي يراه مناسبًا، بينما ارتبط اسم بيزيرا خلال الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي.

وفي تطور آخر مرتبط باللاعب، أعلن «فيفا» إيقاف قيد الزمالك لفترتين بسبب عدم سداد القسط الثالث من صفقة انتقال بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني، والذي تبلغ قيمته 200 ألف يورو.