وزير خارجية أوكرانيا: يجب استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية أوكرانيا، قال إنه يجب استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال الليل شن ضربات جماعية على المراكز اللوجستية في أوكرانيا والموانئ البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : استهدفنا مجمع مستودعات كان يُستخدم لتخزين صواريخ "فلامينغو" ووقود معززات الصواريخ في مقاطعة كييف.

وأشترت الدفاع الروسية إلى قواتها استهدفت في ميناء أوديسا 6 مستودعات لممتلكات عسكرية مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية.



