«التفكير فريضة».. الأزهر يوضح كيف نربي أبناءنا على إعمال العقل

أكد الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التفكير وإعمال العقل لهما مكانة أساسية في الإسلام، مشيرًا إلى أن التفكير ليس خيارًا أو رفاهية، وإنما ضرورة لبناء الإنسان والمجتمع وصناعة الحضارة.

التفكير وإعمال العقل في الإسلام

وأوضح “الطويل” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن العقل يأتي ضمن الكليات الخمس التي اهتمت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعِرض، مؤكدًا أن ذلك يعكس مكانة العقل وأهمية استخدامه.

وأشار إلى أن القرآن الكريم حث على التفكر والتدبر والنظر في الكون، مؤكدًا أن الإنسان الذي لا يستخدم عقله يعطل نعمة كبيرة أنعم الله بها عليه.

الإيمان القائم على التفكير أكثر رسوخًا

وأضاف أن التفكير والتدبر يساعدان الإنسان على الوصول إلى قناعة حقيقية، موضحًا أن الإيمان ينبغي أن يكون قائمًا على الفهم والاقتناع وليس مجرد تقليد لما وجده الإنسان عند أسرته أو مجتمعه.

وأشار إلى أن القرآن الكريم ذم اتباع الآباء والأجداد دون تفكير أو تدبر، مؤكدًا أهمية أن يسأل الإنسان ويفهم ويبحث عن الحقيقة.

حدود التفكير.. العلم أولًا

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التفكير له ضوابط، مشددًا على ضرورة امتلاك الأدوات العلمية والمعرفية قبل إصدار الأحكام أو الحديث في المجالات غير المتخصصة.

وأكد أن التفكير السليم لا يعني أن يتحدث الإنسان في كل المجالات دون علم، وإنما أن يطور نفسه في المجال الذي يدرسه ويمتلك أدواته، ثم يستخدم هذه الأدوات في التفكير والابتكار.

كيف نتعامل مع أسئلة الأطفال؟

وعن تعامل الآباء والأمهات مع أسئلة الأطفال، أوضح الشيخ عبد القادر الطويل أن الطفل قد يطرح أسئلة تتجاوز معرفة والديه، خاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية أو الموضوعات المتخصصة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم معرفة الإجابة، يمكن للوالدين أن يوضحا للطفل أنهما لا يمتلكان المعلومات الكافية، ثم يتوجها إلى المتخصصين للحصول على الإجابة المناسبة لعمره وقدرته على الفهم.

«الأسئلة شعلة».. لا تمنعوا أطفالكم من التفكير

وحذر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من منع الأطفال من طرح الأسئلة، مؤكدًا أن كثرة أسئلة الطفل يمكن أن تكون مؤشرًا على قدرات كبيرة في المستقبل.

وأوضح أن التعامل مع أسئلة الأطفال بالرفض المستمر أو مطالبتهم بعدم السؤال قد يؤدي إلى إطفاء هذه الرغبة في المعرفة، بينما المطلوب هو تشجيعهم على السؤال والبحث والتفكير.

مركز الأزهر يستقبل الأسئلة الفكرية

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الإجابة عن الأسئلة الفكرية والدينية التي يصعب على الأسرة التعامل معها، موضحًا أن المركز يتيح التواصل الهاتفي مع المتخصصين، ويخصص مسارًا للأسئلة الفكرية والأديان. ويؤكد المركز رسميًا أن رقم التواصل من داخل مصر هو 19906.

وأكد أن تربية الأبناء على التفكير وإعمال العقل تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، باعتبار أن بناء الإنسان القادر على التفكير والابتكار يمثل أساسًا مهمًا في تقدم أي مجتمع.