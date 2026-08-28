منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على خوض مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا في القاهرة يوم 5 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض منافسات التصفيات المؤهلة للبطولة، حيث من المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 17 سبتمبر المقبل، استعدادًا للمواجهتين الأوليين أمام أنجولا وجنوب السودان.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته، في المباراة المقرر إقامتها على استاد جوبا الوطني بالعاصمة جوبا.

وتقام منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، في الوقت الذي يسعى خلاله منتخب مصر لتحقيق بداية قوية وحصد أكبر عدد من النقاط منذ انطلاق مشواره.

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات

وتتوزع مباريات الفراعنة في التصفيات على عدة فترات ضمن الأجندة الدولية، حيث يبدأ المنتخب مواجهاته باستضافة أنجولا، ثم يخرج لملاقاة جنوب السودان، قبل أن يواجه مالاوي ذهابًا وإيابًا في نوفمبر، على أن يختتم مشواره في التصفيات خلال مارس 2027 بمواجهتي جنوب السودان وأنجولا.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر على النحو التالي:

مصر × أنجولا: 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي. جنوب السودان × مصر: 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – استاد جوبا الوطني.

29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – استاد جوبا الوطني. مصر × مالاوي: الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026. مالاوي × مصر: الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026. الجولتان الخامسة والسادسة: مصر × جنوب السودان، ومصر × أنجولا – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

موعد ونظام أمم إفريقيا 2027

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا منافسات كأس أمم إفريقيا 2027، في نسخة تاريخية تقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا، يتم توزيعها على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.