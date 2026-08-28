الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي

في ظل التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، تتجه محاولات بحثية وتكنولوجية جديدة إلى خفض تكلفة تشغيل مضخات الري في القطاع الزراعي، من خلال تطوير مكونات المضخات والاستفادة من تقنيات النانو تكنولوجي، بما قد يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وعدد ألواح الطاقة الشمسية المطلوبة لتشغيل منظومة الري.

تطوير مضخات الري بالطاقة الشمسية

كشف المهندس محمد يوسف، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، عن عمله على تطوير حلول تستهدف تقليل احتياجات مضخات الري من الكهرباء، من خلال استبدال الملفات التقليدية بملفات تعتمد على تقنية النانو، مع الحفاظ على كفاءة المضخة وقدرتها على أداء وظيفتها.

تقليل عدد ألواح الطاقة الشمسية

وأوضح أن خفض استهلاك المضخة للكهرباء ينعكس بشكل مباشر على حجم منظومة الطاقة الشمسية المطلوبة لتشغيلها، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل التكلفة التي يتحملها المزارعون وأصحاب المشروعات الزراعية.

انخفاض أسعار الطاقة الشمسية

وأشار يوسف إلى أن أسعار الطاقة الشمسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وهو ما عزز قدرتها على المنافسة وزاد فرص استخدامها في القطاعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، ومن بينها القطاع الزراعي.

من البحث الأكاديمي إلى السوق

ولفت إلى أن العمل على هذه الحلول يأتي بالتوازي مع سعيه لتحويل المعرفة والأبحاث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية، موضحًا أن برنامج «أورنج كورنرز» ساعده في تطوير مهارات ريادة الأعمال، ودراسة السوق، وتحديد العملاء المستهدفين والمناطق المناسبة للمشروعات.

التصنيع المحلي والتصدير لأفريقيا

وأكد خبير الطاقة أن التوسع في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة مصر على المنافسة، مشيرًا إلى أهمية السعي لتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

مصر تمتلك مقومات التوسع في الطاقة الشمسية

وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية تدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات سطوع الشمس، بما يفتح المجال أمام توظيفها في قطاعات متعددة وخفض تكلفة الطاقة، خاصة في الأنشطة الزراعية التي تعتمد على تشغيل مضخات الري.

ومع استمرار انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية وتطور حلول كفاءة استهلاك الطاقة، تبرز إمكانية توظيف الابتكار المحلي في معالجة واحدة من أبرز تحديات القطاع الزراعي، وهي تكلفة تشغيل منظومات الري، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في القارة الأفريقية.