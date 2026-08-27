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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من «جرين شرم» إلى الطاقة الشمسية.. تحركات جديدة لدفع التنمية الخضراء في جنوب سيناء

المحافظ خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة
المحافظ خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمن محمد

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والبيئية بالمحافظة، وبحث سبل تسريع معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفي مقدمتها مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، إلى جانب متابعة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورفع كفاءة أعمال الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق السياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما استعرض اللقاء مستجدات تنفيذ مشروع «جرين شرم»، الذي يستهدف تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للمدن الخضراء المستدامة، من خلال دعم التحول الأخضر، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع النقل المستدام، ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة

وتابع الجانبان موقف تركيب وتشغيل 826 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب 44 جهاز تكييف، ضمن المرحلة الثانية من المنحة الصينية التي تسلمتها المحافظة، حيث يجري الاستفادة منها في دعم الإنارة بالتجمعات البدوية والمناطق الحيوية، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع محافظة جنوب سيناء، ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والبيئية، بما يعزز التحول الأخضر ويدعم مفهوم السياحة المستدامة، مع مواصلة العمل في مشروعات الاقتصاد الدائري والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

مشروعات التنمية المحلية وتعظيم الاستفادة من مقومات جنوب سيناء

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور إسماعيل كمال جهود المحافظة في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها جنوب سيناء، بما يسهم في تنمية الموارد المحلية، ودعم الاستثمار، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما تناول الاجتماع خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمختلف المدن، إلى جانب متابعة منظومتي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومعدلات الإنجاز بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل في هذه الملفات.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الدكتورة منال عوض للمحافظة، ومؤكدًا أن تكامل الجهود بين الوزارة والمحافظة يسهم في دفع المشروعات الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز التحول الأخضر، ودعم التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية. رائدة.

جنوب سيناء وزيرة البيئة بحث لقاء اسماعيل كمال

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