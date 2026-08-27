محمود الليثي لجمهوره في المولد النبوي: طلعت من الشغلانة دي بجمهوري

هنأ المطرب الشعبي محمود الليثي، جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال محمود الليثي، في فيديو عبر حسابه بفيسبوك: “شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة كتبتوهالي، ربنا يجبر بخاطرك زي ما بتجبروا بخاطري، أنا قلت إني حبيب 130 مليون مصري، كل الناس من كل الدول بقوا يكتبوا تعداد السكان عندهم ويقولوا أنت حبيب دول كمان.. أنا طلعت من الشغلانة دي بجمهوري وربنا يخليكم ليا”.

وكان قد كشف الفنان محمود الليثي عن تفاصيل علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنها بمثابة شقيقته، وأنه حرص خلال الفترة الماضية على دعمها والوقوف إلى جانبها، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بعودتها إلى المسرح من خلال حفلها في بورتو جولف.

وأوضح محمود الليثي أن شيرين كانت بحاجة إلى فترة من الراحة والابتعاد عن الأضواء، حتى تستعيد نشاطها وتعود لتقديم أعمال وأغنيات جديدة لجمهورها، مؤكدا أنها أصبحت أقوى، وأن ظهورها الأخير على المسرح كان دليلا واضحا على ذلك.