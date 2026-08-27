نادين الراسي تستعيد ذكرى جورج الراسي بمشهد درامي مؤثر.. تفاصيل

استعادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ذكرى شقيقها الفنان جورج الراسي، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لرحيله، من خلال مشاركة مشهد درامي مؤثر من أحد أعمالها السابقة، كشفت من خلاله عن تفاصيل خاصة من كواليس تصويره، ومدى ارتباطه لديها بالحادث المأساوي الذي أودى بحياة شقيقها.

واختارت نادين نشر مقطع من مسلسل "قلب أسود" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ظهر خلاله مشهد يجسد حادث سير داخل سيارة، وهو ما أعاد إليها مشاعر مؤلمة ارتبطت بوفاة جورج، خاصة أن تفاصيل المشهد حملت تشابهًا لافتًا مع الحادث الذي فقدت فيه شقيقها.

نادين الراسي تستعيد لحظة مؤلمة

وعبّرت نادين عن مشاعرها تجاه المشهد، موضحة أن تصويره ترك أثرًا مختلفًا لديها، وجعلها تشعر كما لو أنها عاشت تلك اللحظات إلى جانب شقيقها الراحل.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها لم تكن موجودة مع جورج لحظة وقوع الحادث في الحقيقة، إلا أن تقديم هذا المشهد الدرامي منحها إحساسًا بقربه منها، وربط بين تجربتها الفنية ومأساة شخصية لا تزال حاضرة في ذاكرتها.

وقالت في رسالتها المصاحبة للمقطع إن الله لم يكتب لها أن تكون إلى جانب شقيقها في تلك اللحظة، لكنها شعرت بقربه منها أثناء تصوير المشهد، في تعبير عاطفي عن استمرار ارتباطها بذكراه رغم مرور السنوات.

تفاصيل كواليس تصوير مشهد الحادث

وكشفت نادين أن تصوير المشهد لم يكن سهلًا بالنسبة إليها، خصوصًا مع التشابه بين تفاصيل السيناريو والمأساة التي عاشتها عائلتها بعد وفاة جورج.

وأوضحت أن مخرج مسلسل "قلب أسود" حرص على توفير عربتي إسعاف خلال تصوير المشهد، نظرًا إلى طبيعة الأحداث التي تطلبت تقديم حالة طارئة داخل سيارة تعرضت لحادث.

وظهرت نادين في المشهد وهي داخل سيارة تعرضت لحادث سير، بينما تحاول الشخصية التي تجسدها التعامل مع الموقف وطلب المساعدة، في مشهد حمل أجواء إنسانية ودرامية مكثفة.

وبعد مرور سنوات على تصوير العمل، بدا المشهد بالنسبة إلى نادين وكأنه استعاد جانبًا من المأساة التي عاشتها بعد فقدان شقيقها، وهو ما دفعها إلى مشاركته مع جمهورها في ذكرى رحيله.

رسالة مؤثرة إلى شقيقها

وفي ختام رسالتها، وجهت نادين كلمات مختصرة ومليئة بالمحبة إلى شقيقها الراحل، معبرة عن استمرار تعلقها بذكراه، وقالت: "أحبك يا بطل".

وحظيت كلماتها بتفاعل واسع من متابعيها، الذين عبروا عن تعاطفهم معها واستعادوا بدورهم ذكريات الفنان اللبناني جورج الراسي وأعماله الغنائية.

كما رأى عدد من المتابعين أن اختيار هذا المشهد تحديدًا في ذكرى وفاة جورج حمل دلالة عاطفية خاصة، لاسيما أن الحادث كان من أكثر الأحداث ألمًا في حياة نادين وعائلتها.

الذكرى الرابعة لوفاة جورج الراسي

وتزامن نشر نادين للمشهد مع حلول الذكرى الرابعة لوفاة جورج الراسي، الذي رحل في 27 أغسطس 2022 إثر حادث سير وقع على الطريق الدولي في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وكان جورج يستقل سيارته عندما اصطدمت بحاجز أسمنتي على الطريق، ليفارق الحياة في حادث ترك صدمة كبيرة لدى أسرته ومحبيه والجمهور اللبناني والعربي.

ومنذ رحيله، حرصت نادين في مناسبات مختلفة على استعادة ذكرياته والتعبير عن اشتياقها إليه، مؤكدة أن غيابه لا يزال حاضرًا في تفاصيل حياتها.

الفن يستعيد وجع الفقد

ويكشف موقف نادين من المشهد عن الطريقة التي يمكن أن يتقاطع بها العمل الفني مع التجارب الشخصية للفنان، خصوصًا عندما تتشابه تفاصيل الدور مع أحداث مؤلمة عاشها في حياته الواقعية.

فالمشهد الذي كان جزءًا من عمل درامي سابق، اكتسب بالنسبة إلى نادين معنى مختلفًا بعد وفاة شقيقها، وأصبح مرتبطًا في ذاكرتها بلحظة الفقد والألم، قبل أن تعود إلى مشاركته بعد سنوات في مناسبة تحمل خصوصية كبيرة بالنسبة إليها.

وبمرور أربعة أعوام على رحيل جورج الراسي، لا تزال ذكراه حاضرة لدى شقيقته نادين، التي اختارت هذه المرة استعادة لحظة فنية قديمة وتحويلها إلى رسالة حب ووفاء لشقيقها، مؤكدة بكلماتها أن مرور السنوات لم يطفئ أثر الغياب، وأن بعض الذكريات تظل قادرة على إعادة المشاعر بكل تفاصيلها.