حالة الطقس غدا الخميس 27 أغسطس 2026 ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 27 أغسطس 2026، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الأجواء خلال ساعات النهار، وسط توقعات بظهور شبورة مائية على عدد من الطرق في الساعات الأولى من الصباح.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم المناطق، مع اختلاف درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، ووجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

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حالة الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، بينما يتحول خلال ساعات النهار إلى شديد الحرارة ورطب على أغلب أنحاء البلاد، في حين تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم المناطق، مع استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة، وهو ما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة من القيم المسجلة على أجهزة القياس في بعض المناطق.

وتتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا بين محافظات ومدن الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 38 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة بصورة أكبر في جنوب الصعيد وفق البيانات المعلنة.

شبورة مائية على الطرق غدًا

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتطلب الشبورة المائية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات المبكرة من الصباح، مع ضرورة خفض السرعات على الطرق المتأثرة بها والانتباه إلى مدى الرؤية، خصوصًا في المناطق التي تشهد كثافة في الشبورة.

وتأتي الشبورة ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا الخميس، ولذلك ينبغي لقائدي السيارات مراعاة ظروف الرؤية أثناء التحرك على الطرق خلال الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

نشاط الرياح غدًا الخميس 27 أغسطس

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تسهم حركة الرياح في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة.

ويختلف تأثير نشاط الرياح من منطقة إلى أخرى وفق طبيعة المكان، إلا أن نشاطها خلال ساعات المساء قد يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فترات النهار.

فرص سقوط رذاذ خفيف غدًا

توجد فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

ولا يُتوقع أن تكون هذه الظاهرة مصحوبة بتأثيرات كبيرة وفق البيانات الواردة، إلا أن ظهور السحب المنخفضة وسقوط الرذاذ الخفيف قد يحدث بصورة متفرقة على المناطق المشار إليها، مع اختلاف فرص حدوثه من مكان إلى آخر.

نصائح مهمة للتعامل مع ارتفاع الحرارة

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على الإكثار من تناول المياه للحفاظ على ترطيب الجسم خلال فترات ارتفاع الحرارة.

كما يفضل ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون التي تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة، مع الانتباه أثناء القيادة في أوقات ظهور الشبورة المائية، خاصة خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

وتزداد أهمية الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تتعرض لشبورة مائية كثيفة أحيانًا، إذ يمكن أن تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية، ولذلك ينبغي الالتزام بالسرعات المناسبة لطبيعة الطريق وظروف الرؤية خلال فترة ظهورها.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 27 أغسطس 2026 على عدد من المناطق والمدن والمحافظات، وتختلف القيم بين درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة المحسوسة بحسب كل منطقة.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 38 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، في حين تسجل منطقة الوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة.

أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة، وتصل المحسوسة إلى 38 درجة.

وفي شمال الصعيد، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، أما جنوب الصعيد فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 44، والمحسوسة 35.

توقعات الطقس غدًا في القاهرة والصعيد والسواحل

تشير البيانات الخاصة بحالة الطقس غدًا إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستشهدان أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار، مع تسجيل 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة في القاهرة الكبرى، و37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة في الوجه البحري.

وتكون الأجواء على السواحل الشمالية أكثر اعتدالًا من المناطق الداخلية من حيث درجات الحرارة، إذ تسجل السواحل الشمالية الغربية 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 34 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة.

أما مناطق الصعيد، فتشهد درجات حرارة مرتفعة، حيث تبلغ العظمى في شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 44، والمحسوسة 35، وفق البيانات الواردة عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 27 أغسطس 2026.

وتظل متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية مهمة للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين يخططون للسفر أو التنقل على الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح، وكذلك الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم البقاء في الخارج خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.