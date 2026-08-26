التعليم تبحث سبل تطوير برامج وتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور خوان مانويل كورتشادو، رئيس جامعة سلامنكة الإسبانية، والمهندس أحمد شرف، العضو المنتدب لشركة الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني، ومناقشة تطوير البرامج الدراسية والتخصصات المقدمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والتطبيقية في تطوير البرامج الدراسية والتخصصات المقدمة للطلاب، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمواصلة تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن حصول الطلاب على المهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة، ويربط الجانب التعليمي والتطبيقي باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة متكاملة للتعليم الفني تتيح للطلاب فرصًا حقيقية للتعلم والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وأوضح الوزير أن التعاون مع جامعة سلامنكة الإسبانية، يمثل فرصة مهمة للإستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة في تطوير البرامج والمناهج، ورفع جودة العملية التعليمية والتدريبية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تتوافق مع المعايير الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خوان مانويل كورتشادو، رئيس جامعة سلامنكة، عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والبحثية في دعم تطوير البرامج التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير البرامج الدراسية والتخصصات المقدمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاستفادة من خبرات جامعة سلامنكة في هذا المجال، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي والتطبيقي.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة سلامنكة الإسبانية، لدراسة آليات تنفيذ أوجه التعاون المقترحة، بما يسهم في تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورفع كفاءة خريجي التعليم الفني، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.