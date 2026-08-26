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وزير الخارجية: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٢٦ أغسطس، وفدًا من منظمة «كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط» الأمريكية، برئاسة القس الدكتورة «ماي إليس كانون»، المديرة التنفيذية للمنظمة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات الدينية والمجتمعية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تر

سيخ السلام والتعايش السلمي في المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف.

وشدد وزير الخارجية  على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وللسياسات الإسرائيلية التي تؤجج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني تتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية، وتسهم في تأجيج مشاعر الكراهية والعداء، وتقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تتمسك بخطة الرئيس الأمريكي باعتبارها الإطار الأساسي القائم للجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية البناء عليها من خلال تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات المتوافق عليها، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأفق السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة إعلاء قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو وفد منظمة «كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط» عن تقديرهم البالغ للدور المصري الفاعل في دعم جهود التهدئة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي منظمة «كنائس من أجل السلام الشرق الأوسط ماي إليس كانون

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