لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يقبل رأس آمال إسماعيل صاحبة الـ83 عاما عقب تكريمها

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه تحية خاصة للدكتورة آمال إسماعيل، الحاصلة على درجة الدكتوراه في سن الـ83 عامًا، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

الرئيس السيسي يقبل رأس صاحبة الـ83 عامًا

وخلال مراسم تكريم عدد من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والنابهين، ظهرت الدكتورة آمال إسماعيل ضمن المكرمين تقديرًا لمسيرتها العلمية وإصرارها على مواصلة طريق العلم رغم تقدمها في العمر.

وفي لفتة إنسانية، حرص الرئيس السيسي على تقبيل رأس الدكتورة آمال إسماعيل، في مشهد عكس تقديره لما قدمته من نموذج ملهم في طلب العلم والمثابرة والإصرار على تحقيق الطموح مهما تقدم العمر.

الدكتوراه في سن متقدمة.. نموذج للإصرار

وتجسد قصة الدكتورة آمال إسماعيل رسالة واضحة بأن السعي نحو العلم والمعرفة لا يرتبط بسن معينة، وأن الإنسان قادر على تحقيق أهدافه مهما كانت التحديات أو الظروف.

ويأتي تكريمها ضمن احتفالية المولد النبوي الشريف، التي شهدت حضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والعلماء والمسؤولين، وتضمنت كلمات وفقرات دينية وتكريم عدد من الشخصيات تقديرًا لإسهاماتهم.

تكريم العلماء والنابهين في احتفالية المولد النبوي

وشهد الاحتفال تكريم عدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والنابهين، حيث منحهم الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم.

وتأتي هذه اللفتة في إطار التأكيد على قيمة العلم والعلماء، وتشجيع النماذج التي تواصل العطاء والتعلم والعمل، لتظل قصصهم مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

ويُعد مشهد الرئيس السيسي وهو يقبل رأس الدكتورة آمال إسماعيل من أبرز اللقطات الإنسانية في الاحتفالية، بعدما جسد في لحظات بسيطة معنى التقدير والاحترام لمن اختارت أن تجعل العلم رحلة مستمرة طوال حياتها.