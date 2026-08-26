محمد محسن عن مشاركة هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي: "لفتة إنسانية عمرنا ما هننساها"

حرص الفنان محمد محسن على توجيه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة.

وجاءت مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية كأول ظهور عام لها بعد فترة علاج مرت بها، حيث حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة دعم ودعاء لها خلال كلمته في المناسبة.

ونشر محمد محسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك» رسالة أعرب خلالها عن تقديره للرئيس السيسي، قائلًا: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبداً ما هننساها».

وخلال الاحتفالية، وجّه الرئيس السيسي حديثه إلى هبة مجدي، داعيًا الله أن يمنّ عليها بالعافية ويحفظها ويسعدها، وذلك عقب مشاركتها في المناسبة.

احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026

وشاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية احتفاءً بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعقب انتهاء فقرتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إنسانية إلى هبة مجدي، داعيًا الله أن يسعدها ويحفظها ويمنحها العافية والستر.

وقال الرئيس السيسي: «أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».