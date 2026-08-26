قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال الكشكي يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى
بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
لواء أركان حرب: جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة.. والحرب ليست الحل الأول
لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف الأسباب
الفرح باظ.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب حفل زفاف بالجيزة
الولايات المتحدة تحمل حماس مسؤولية استمرار معاناة المدنيين في غزة
الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية
أسامة كبير: مصر ترفض الانجرار إلى صراعات تستنزف الدولة
شيكو بانزا يضع الزمالك في المقدمة أمام البنك الأهلي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد محسن عن مشاركة هبة مجدي في احتفالية المولد النبوي: "لفتة إنسانية عمرنا ما هننساها"

هبة مجدي
هبة مجدي
تقى الجيزاوي

حرص الفنان محمد محسن على توجيه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة.

وجاءت مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية كأول ظهور عام لها بعد فترة علاج مرت بها، حيث حرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة دعم ودعاء لها خلال كلمته في المناسبة.

ونشر محمد محسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك» رسالة أعرب خلالها عن تقديره للرئيس السيسي، قائلًا: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبداً ما هننساها».

وخلال الاحتفالية، وجّه الرئيس السيسي حديثه إلى هبة مجدي، داعيًا الله أن يمنّ عليها بالعافية ويحفظها ويسعدها، وذلك عقب مشاركتها في المناسبة.

احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026

وشاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية احتفاءً بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعقب انتهاء فقرتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إنسانية إلى هبة مجدي، داعيًا الله أن يسعدها ويحفظها ويمنحها العافية والستر.

وقال الرئيس السيسي: «أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».

محمد محسن هبة مجدي احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

حكايات من مصر عن المحبة

فيها حاجة حلوة.. مسيحي يفوز بعمرة لجارته المسلمة وقرص العذراء مع حلاوة المولد| حكايات من مصر عن المحبة

رفع علم إسرائيل

جنود إسرائيليون يرفعون علم الاحتلال فوق مئذنة مسجد أبو عبيدة في طولكرم

بالصور

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

3 أوقات ممنوعة.. متى تصبح القهوة خطيرة على صحتك؟

اضرار القهوة
اضرار القهوة
اضرار القهوة

بالأسود الشفاف.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بقوامها الممشوق

نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد