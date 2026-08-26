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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ريال سوسيداد في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هوييسن، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، برناردو سيلفا، أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الليجا، بعدما افتتح مشواره بالفوز على إسبانيول بنتيجة 2-1.

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

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