إيطاليا تسحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيسًا للفيفا

انضم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى قائمة متزايدة من الدول التي سحبت دعمها لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة.

أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانًا يوم الأربعاء أعلن فيه أنه لن يدعم ترشيح إنفانتينو لإعادة انتخابه في مارس المقبل، وذلك بسبب "المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس الفيفا بشأن الحوكمة وتطوير المسابقات الدولية".

يتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة للتنحي عن منصبه بسبب خطته التي تم إلغاؤها لبيع حصص في أكبر بطولة لكرة القدم، كأس العالم، لمستثمري الأسهم الخاصة. وقد اتهمته ثلاثة من الاتحادات القارية بـ"الخداع"، وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة مسابقات الفيفا.

تعليق إيطاليا

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاجو: "سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع اليويفا والاتحادات الأوروبية الأخرى لتعزيز رؤية لكرة القدم تقوم على الجدارة والتضامن والاستدامة، مع إيلاء أهمية قصوى للجماهير".

وأضاف: “نحن نؤمن بنموذج الحوار والاستماع والمسؤولية المشتركة الذي مكّن كرة القدم حتى الآن من النمو والابتكار، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مبادئها التأسيسية”.

حذت رومانيا حذوها يوم الأربعاء، حيث صوتت اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم ضد دعم إنفانتينو لولاية جديدة.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رازفان بورليانو، في ختام الاجتماع: "يحتاج الفيفا اليوم إلى قائد جديد قادر على تحقيق التوافق والوحدة، وبث الثقة، ولديه القدرة على توحيدنا جميعًا."

ولا تزال دول قليلة تدعم إنفانتينو علنًا، فقد سحبت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وأيرلندا دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في وقت سابق من هذا الشهر، بينما دعت النرويج إلى تنحيه، وأصدرت بيانًا مشتركًا مع خمس دول نوردية أخرى - السويد وفنلندا والدنمارك وأيسلندا وجزر فارو - أعربت فيه عن "فقدانها الثقة" في قيادته.

يتولى إنفانتينو رئاسة الفيفا منذ عام 2016، وقبل ردود الفعل السلبية على مقترحاته، كان من المؤكد إعادة انتخابه بالتزكية في المغرب العام المقبل. وقد حدد الفيفا يوم 18 نوفمبر موعدًا نهائيًا لتقديم الترشيحات.

وتدعم بعض الاتحادات الأعضاء في الفيفا، البالغ عددها 211 اتحادًا، إنفانتينو، بما في ذلك المغرب، أحد الدول المضيفة لكأس العالم 2030، بالإضافة إلى قطر، حيث كان يقيم قبل استضافة الإمارة لكأس العالم 2022، ولبنان، التي منحته الجنسية هذا العام، أما السعودية، الدولة المضيفة لكأس العالم 2034، فلم تُعلن دعمها لإنفانتينو علنًا رغم علاقاته السياسية الوثيقة بالمملكة.