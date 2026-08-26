بايرن ميونخ يمدد عقدي ماكس إيبرل ويان-كريستيان دريسن حتى عام 2029

جدد بايرن ميونخ عقدي عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل والرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن حتى يونيو 2029.

وأعلن النادي البافاري العريق عن هذا التمديد عقب اجتماع مجلس إدارته مساء الثلاثاء، حيث أكد ثقته في استمرار إيبرل ودريسن في منصبيهما.

وقال النادي: "يتمتع مجلس إدارتنا بالقدرة المثالية لقيادة بايرن ميونخ نحو الأمام رياضيًا وتجاريًا، والحفاظ على مكانته الرائدة في أوروبا".

واجه إيبرل، البالغ من العمر 52 عامًا، بداية صعبة بعد توليه مسؤولية صفقات بايرن ميونخ في فبراير 2024. فقد عانى من بحث طويل عن مدرب جديد بعد رفض عروض تشابي ألونسو وجوليان ناجلسمان ورالف رانغنيك. حتى أنه حاول إقناع المدرب الراحل توماس توخيل بالبقاء، لكن محاولته باءت بالفشل.

بقاء إيبرل

استقر إيبرل في نهاية المطاف على فينسنت كومباني، وهو قرار أثبت صوابه، حيث قاد قائد مانشستر سيتي السابق بايرن ميونخ للفوز بلقب الدوري الألماني مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

عيّن بايرن ميونخ دريسن رئيسًا تنفيذيًا في مايو 2023 بعد إقالة سلفه أوليفر كان. وكان دريسن، البالغ من العمر 58 عامًا، يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2014، بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ في العام السابق كمدير مالي قادمًا من القطاع المصرفي.