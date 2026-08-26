ترامب: لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل ما كانت لتكون موجودة في الوقت الحالي لولا الإجراءات التي اتخذها خلال رئاسته، في تصريحات جديدة أعاد خلالها التأكيد على دوره في مواجهة البرنامج النووي الإيراني ودعم أمن إسرائيل.

وقال ترامب، خلال تصريحات للصحفيين، إن وجود الولايات المتحدة بقيادته كان عاملاً حاسماً في حماية إسرائيل، مضيفاً: «لو لم يكن دونالد ترامب رئيساً، لما كانت هناك إسرائيل الآن»، مؤكداً أن ذلك «ضمان» من وجهة نظره. ونقلت وسائل إعلام أمريكية التصريحات، التي جاءت في سياق حديث ترامب عن الحرب مع إيران والتطورات الإقليمية.

وربط الرئيس الأمريكي موقفه بسياساته تجاه إيران، مشيراً إلى قراره خلال ولايته الأولى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والمعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA)، ثم العقوبات التي فرضتها إدارته على طهران.

كما استند ترامب إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت المنشآت والقدرات النووية الإيرانية، قائلاً إن تلك العمليات حالت، بحسب تقديره، دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً كان من الممكن أن تستخدمه ضد إسرائيل. وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إن إسرائيل كانت ستتعرض للدمار لو لم تتخذ إدارته هذه الإجراءات.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وتزامناً مع نقاشات واسعة بشأن مستقبل الصراع في المنطقة ومستوى الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أن العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تزال جيدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود خلافات بشأن بعض التحركات الإسرائيلية، خصوصاً في لبنان.

وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي تمسكه بتقديم سياساته تجاه إيران باعتبارها أحد العوامل الرئيسية، من وجهة نظره، في حماية إسرائيل ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، بينما تبقى هذه التقديرات جزءاً من موقف ترامب السياسي بشأن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

