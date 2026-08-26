25 كيلو حشيش في قبضة الأمن.. كمين محكم يسقط تشكيلا متحركا بجرجا في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد وقوات الأمن المركزي، من ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك خلال كمين أمني محكم بالقرب من مدخل مركز جرجا جنوب المحافظة، وعُثر بحوزتهما على 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

كمين أمني يوقف رحلة المخدرات

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، أكدت قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واعتمادهما على التحرك بين المناطق المختلفة لنقل وترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية أمنية بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ومديرية أمن سوهاج، واستهداف المتهمين خلال تحركهما بالسيارة بالقرب من مدخل مركز جرجا، حيث تمكنت القوات من إيقاف السيارة وضبط مستقليها.

وتبين أن المتهمين هما «سعودي ك. أ. ع.»، 36 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية البلابيش بحري التابعة لمركز دار السلام، و«جابر أبو ال. أ. ع.»، 59 عامًا، عاطل، ومقيم بالبلابيش بحري بدائرة مركز دار السلام.

وبتفتيش السيارة، عثرت القوات بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، بلغ وزنها نحو 25 كيلو جرامًا، فيما تم التحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط السيارة المستخدمة في نقل المواد المخدرة، وهي سيارة ربع نقل ماركة محددة، تحمل لوحات رقم محدد، وتبين أنها مملوكة للمتهم الثاني.

وتم اقتياد المتهمين والتحفظ على المضبوطات والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي تتولى الوقوف على ملابسات الواقعة وكشف كافة تفاصيل النشاط الإجرامي للمتهمين.