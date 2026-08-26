أول تعليق من «الجيزة» بعد ضبط المتهم بالعبث بماكينة التدوير في الدقي

أكد اللواء محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أنه كان من المتوقع ظهور محاولات لمحاربة منظومة جمع القمامة الجديدة والسعي لإفشالها، مشيرًا إلى أن المنظومة صُممت بشكل دقيق ليستفيد منها، كل عناصرها سواء المواطن والمتعهد القانوني والبعد البيئي.

ووجه «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حلوة بلادي»، المذاع على قناة «مودرن mti» التحية والشكر لأجهزة الشرطة ومباحث قسم شرطة الدقي على مجهوداتهم وسرعة تحركهم التي أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الظاهر في الفيديو أثناء العبث بماكينة إعادة تدوير العبوات.

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة على أن ضبط المتهم يمثل رسالة تحذيرية صريحة ومباشرة بأن العبث بممتلكات ومقدرات الدولة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله.