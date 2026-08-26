تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس القارات

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي السعودي، بقيادة المدرب مارينو بوسيتش، التشكيل الأساسي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

تشكيل الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الرحمن الصانبي، محمد عبد الرحمن.

خط الوسط: إيبانيس، الجهني، أتانجا، موسى.

خط الهجوم: تريزيجيه، جالينو، إيفان توني.

ويسعى الأهلي السعودي لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بالبطولة، ومواصلة نتائجه المميزة على الصعيد القاري والدولي.