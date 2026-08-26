«يسعدك ويعافيك ويحميك».. دعاء مؤثر من الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف لعام 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلال الاحتفالية أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية احتفاءً بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.



وعقب انتهاء فقرتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إنسانية إلى هبة مجدي، داعيًا الله أن يسعدها ويحفظها ويمنحها العافية والستر.



وقال الرئيس السيسي: «أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك وما يزعلكيش أنتِ وكل الناس».