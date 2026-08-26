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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل تيسير إجراءات البناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ53 قرية جديدة تابعة لمراكز المحلة الكبرى والسنطة وقطور وبسيون وسمنود، ليرتفع بذلك إجمالي القرى التي تم اعتماد لوحات تحديث مخططاتها التفصيلية إلى 175 قرية على مستوى المحافظة، في خطوة جديدة تستهدف تنظيم العمران وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ودعم التنمية داخل القرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن تحديث المخططات التفصيلية يتضمن إعداد خطوط تنظيم الكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، بما يتيح تنظيم أعمال البناء وفق تخطيط واضح، ويساعد على تنفيذ المرافق والخدمات بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب الحد من البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة تواصل العمل على استكمال هذا الملف بما يحقق التوازن بين الاحتياجات العمرانية للمواطنين ومتطلبات الحفاظ على الأراضي الزراعية.

تحرك تنفيذي 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن اعتماد المخططات المحدثة يمثل خطوة مهمة في تيسير إجراءات البناء للمواطنين داخل القرى، وإنهاء الإجراءات التخطيطية المرتبطة بالتوسع العمراني بصورة قانونية ومنظمة، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع الأحوزة العمرانية المعتمدة على الطبيعة، ومواصلة العمل لاستكمال تحديث المخططات بباقي القرى والمراكز.

اعتماد المخطط التفصيلي 

وشدد محافظ الغربية على ضرورة أن تنعكس أعمال تحديث المخططات بصورة مباشرة على تسهيل إجراءات المواطنين، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني، وتوفير إطار واضح ومنظم لأعمال البناء، ودعم جهود المحافظة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بمختلف قرى ومراكز الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي اعتماد المخطط التفصيلي قري مراكز المحافظة

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