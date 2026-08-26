قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال احتفالية المولد النبوي.. البغدادي: نعم سنفرح ونعمر وسنملأ الدنيا بحب رسول الله
بالصور.. أشرف زكي وروچينا وأحمد زاهر في تركيا بقميص طرابزون سبور
لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يقبل رأس آمال إسماعيل صاحبة الـ83 عاما عقب تكريمها
باكستان: استمرار سقوط قتلى في غزة يثير تساؤلات حول الالتزام بوقف إطلاق النار
ما حكم إجراء عملية لعلاج تقوس عظمة الأنف؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى..الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر والأوقاف
تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس القارات
«يسعدك ويعافيك ويحميك».. دعاء مؤثر من الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي
وكالة فارس: إيقاف ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز
ترامب: لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل الآن
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
التعليم تزف خبراً ساراً للحاصلين على مؤهل تربوي أثناء الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى..الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر والأوقاف

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
منار عبد العظيم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والعلماء والمسؤولين.

الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر ووزارة الأوقاف

وخلال فعاليات الاحتفال، حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والنابهين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في مجالات العلم والدعوة وخدمة المجتمع.

ومنح الرئيس المكرمين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، في لفتة تعكس تقدير الدولة لدور العلماء والمتميزين، وما يقدمونه من إسهامات في نشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية.

تكريم النماذج المضيئة في المجتمع

ويأتي التكريم ضمن فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يمثل مناسبة لاستحضار سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما حملته من قيم سامية في الرحمة والأخلاق والعمل وإتقان الحياة.

وشهدت الاحتفالية حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الدولة.

احتفالية حافلة بالفقرات الدينية

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، أعقبه كلمة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحدث خلالها عن المناسبة الكريمة، وقدم للرئيس السيسي مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

كما تضمن الاحتفال ابتهالات دينية، وفقرات للإنشاد، وعروضًا تسجيلية تناولت أهمية العمل والاقتداء بالنبي الكريم، إلى جانب فقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي».

الرئيس السيسي: رفعة الأمة تقوم على العمل والأخلاق

وعقب مراسم التكريم، ألقى الرئيس السيسي كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه الذكرى لا يقتصر على إحياء مناسبة دينية، وإنما يمثل فرصة لاستحضار سيرة النبي الكريم وما جسده من مكارم الأخلاق والرحمة وإكرام الإنسان.

وشدد الرئيس على أن رفعة الأمم لا تقوم على الكلمات والشعارات فقط، وإنما على إتقان العمل وحسن الخلق والعلم، مؤكدًا أهمية أن تتحول القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة وسلوك عملي.

تكريم يعكس تقدير الدولة للعلم والعلماء

ويعكس منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والنابهين اهتمام الدولة بتكريم النماذج المتميزة، والتأكيد على مكانة العلم والعلماء ودورهم في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

كما حملت مراسم التكريم رسالة تقدير لكل من يواصل العطاء في مجاله، ويقدم نموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والعمل وخدمة الوطن، بما يتسق مع القيم التي أكدت عليها احتفالية المولد النبوي الشريف.

المولد النبوي الشريف الرئيس السيسي احتفالية المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

ترشيحاتنا

المتهمة

شتمته ونزلت جري من العربية.. القبض على صاحبة فيديو السيارة بالإسكندرية

أرشيفية

معاه لمبة التعاطي.. مواطن بالتجمع يضبط عامل توصيل يتناول الآيس بمدخل عقار

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تختتم الدورة التأسيسية الأولى لـ99 من المعاونين الجدد بالقاهرة والجيزة

بالصور

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

قبل المدارس.. طريقة عمل الناجتس لوضعه في اللانش بوكس

.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس
.طريقة عمل الناجتس

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد