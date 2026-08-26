وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى..الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر والأوقاف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والعلماء والمسؤولين.

الرئيس السيسي يكرم علماء الأزهر ووزارة الأوقاف

وخلال فعاليات الاحتفال، حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والنابهين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في مجالات العلم والدعوة وخدمة المجتمع.

ومنح الرئيس المكرمين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، في لفتة تعكس تقدير الدولة لدور العلماء والمتميزين، وما يقدمونه من إسهامات في نشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية.

تكريم النماذج المضيئة في المجتمع

ويأتي التكريم ضمن فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يمثل مناسبة لاستحضار سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما حملته من قيم سامية في الرحمة والأخلاق والعمل وإتقان الحياة.

وشهدت الاحتفالية حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الدولة.

احتفالية حافلة بالفقرات الدينية

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، أعقبه كلمة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحدث خلالها عن المناسبة الكريمة، وقدم للرئيس السيسي مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

كما تضمن الاحتفال ابتهالات دينية، وفقرات للإنشاد، وعروضًا تسجيلية تناولت أهمية العمل والاقتداء بالنبي الكريم، إلى جانب فقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي».

الرئيس السيسي: رفعة الأمة تقوم على العمل والأخلاق

وعقب مراسم التكريم، ألقى الرئيس السيسي كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه الذكرى لا يقتصر على إحياء مناسبة دينية، وإنما يمثل فرصة لاستحضار سيرة النبي الكريم وما جسده من مكارم الأخلاق والرحمة وإكرام الإنسان.

وشدد الرئيس على أن رفعة الأمم لا تقوم على الكلمات والشعارات فقط، وإنما على إتقان العمل وحسن الخلق والعلم، مؤكدًا أهمية أن تتحول القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة وسلوك عملي.

تكريم يعكس تقدير الدولة للعلم والعلماء

ويعكس منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والنابهين اهتمام الدولة بتكريم النماذج المتميزة، والتأكيد على مكانة العلم والعلماء ودورهم في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

كما حملت مراسم التكريم رسالة تقدير لكل من يواصل العطاء في مجاله، ويقدم نموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والعمل وخدمة الوطن، بما يتسق مع القيم التي أكدت عليها احتفالية المولد النبوي الشريف.