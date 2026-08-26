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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. أشرف زكي وروچينا وأحمد زاهر في تركيا بقميص طرابزون سبور

بالصور.. أشرف زكي وروچينا وأحمد زاهر في تركيا بقميص طرابزون سبور
بالصور.. أشرف زكي وروچينا وأحمد زاهر في تركيا بقميص طرابزون سبور
علا محمد

شاركت الفنانة روجينا صورا برفقة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد زاهر وعائلاتهم خلال إجازتهم العائلية في مدينة طرابزون التركية.

وشاركت الفنانة روچينا متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك" مجموعة صور من الرحلة، ظهرت فيها برفقة زوجها أشرف زكي، والفنان أحمد زاهر وزوجته، وبناتهما مريم زكي ومايا زاهر.

وارتدى أفراد العائلتين قميص نادي طرابزون سبور التركي، والتقطوا صوراً تذكارية داخل أحد المقاهي وخارج الملعب، كما تواجدوا داخل مدرجات ملعب "بابارا بارك" الخاص بالنادي.

واكتفت روچينا بتعليق أرفقت بيه قلبين، في إشارة إلى الأجواء العائلية للرحلة.

حرص الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا، على حضور مباراة طرابزون سبور أمام باشاك شهير، من مدرجات ملعب طرابزون التركي، لمساندة النجم المصري محمد صلاح، وسط أجواء حماسية وتشجيع كبير من الجماهير.

وشهدت مدرجات ملعب طرابزون حضور عدد من المشاهير المصريين، الذين حرصوا على دعم محمد صلاح خلال المواجهة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي «ترينديول سوبر ليج» لموسم 2026-2027.

ونجح محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور لتحقيق فوز مهم على باشاك شهير بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما تألق النجم المصري وسجل هدفي فريقه في المباراة.

الفنانة روجينا زوجها الفنان أشرف زكي الفنان أشرف زكي أحمد زاهر مدينة طرابزون التركية مايا زاهر

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