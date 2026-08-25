أنا والأسطورة.. أحمد زاهر يشارك صورة مع محمد صلاح بعد تألقه في طرابزون

شارك الفنان أحمد زاهر صورة تجمعه بنجم كرة القدم محمد صلاح عقب تألقه وتسجيله هدفي فوز فريق طرابزون سبور على باشاك شهير في الدوري التركي.

علق علي الصورة عبر حسابه علي إنستقرام قائلا: "الأسطورة وأنا".

حرص الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا، على حضور مباراة طرابزون سبور أمام باشاك شهير، من مدرجات ملعب طرابزون التركي، لمساندة النجم المصري محمد صلاح، وسط أجواء حماسية وتشجيع كبير من الجماهير.

وقد شهدت مدرجات ملعب طرابزون حضور عدد من المشاهير المصريين، الذين حرصوا على دعم محمد صلاح خلال المواجهة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي «ترينديول سوبر ليج» لموسم 2026-2027.

ونجح محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور لتحقيق فوز مهم على باشاك شهير بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما تألق النجم المصري وسجل هدفي فريقه في المباراة.

وافتتح صلاح التسجيل لصالح طرابزون، ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة، ليؤكد تألقه ويقود فريقه لحصد ثلاث نقاط جديدة.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما حقق تعادلًا في الجولة الأولى، قبل أن يحصد انتصاره الأول في الموسم أمام باشاك شهير.

وتفاعل جمهور طرابزون مع تألق محمد صلاح بشكل كبير، وسط أجواء احتفالية في المدرجات، في الوقت الذي حظي فيه النجم المصري بمساندة خاصة من أشرف زكي وأحمد زاهر وروجينا خلال اللقاء.