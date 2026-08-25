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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق أمام جيل جديد من المبدعين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكدت النائبة الدكتورة دعاء فتحي البنا،عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات متخصصة لدعم الموهوبين ورعاية النوابغ تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو اكتشاف الطاقات المتميزة داخل المجتمع، وتحويلها إلى قوة حقيقية تدعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وقالت البنا، في تصريح صحفي لها اليوم إن، اهتمام القيادة السياسية بالطلاب أصحاب القدرات الاستثنائية يعكس إدراكًا لأهمية بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية مستدامة، مشيرًة إلى أن مصر تمتلك أعدادًا كبيرة من الطلاب المتميزين الذين يحتاجون إلى منظومة متكاملة لاكتشاف مواهبهم وتوفير الرعاية العلمية والتدريبية اللازمة لهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتوقف عند حدود تطوير المناهج أو تحديث أساليب التقييم، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد كوادر تتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وهو ما يمثل نقلة مهمة في فلسفة التعليم.

تطوير آليات اكتشاف الطلاب الموهوبين

وأشارت دعاء البنا، إلى ضرورة تطوير آليات اكتشاف الطلاب الموهوبين في مراحل التعليم المختلفة، ووضع برامج متخصصة تساعد على تنمية قدراتهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب المجالات الأدبية والفنية والرياضية.

وأكدت النائبة، أن توفير الرعاية المناسبة للنوابغ يجب أن يشمل التدريب والتأهيل وإتاحة فرص المشاركة في المسابقات والبرامج العلمية، وربط الطلاب المتميزين بالجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المتخصصة، بما يساعدهم على تحويل أفكارهم وقدراتهم إلى مشروعات وابتكارات ذات قيمة للمجتمع.

وأضافت الدكتورة دعاء البنا، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي يجب أن يكون محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، خاصة مع التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية وضوح قواعد الدراسة والتقييم، والالتزام بالمناهج والكتب المعتمدة، مع الحفاظ على تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بما يعزز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وأكدت دعاء البنا، أن توجيهات الرئيس بشأن تفعيل دور الجامعات ومراكز الأبحاث في دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة تمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية.

وأشارت النائبة، إلى أن البحث العلمي يجب أن يتحول إلى عنصر أكثر تأثيرًا في صناعة القرار، من خلال تقديم دراسات متخصصة وحلول عملية في ملفات الاقتصاد والصناعة والزراعة والطاقة والصحة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية.

واختتمت الدكتورة دعاء فتحي البنا، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تمثل رؤية متكاملة تستهدف بناء جيل قادر على المنافسة والإبداع، مشددًا على أن رعاية الموهوبين والنوابغ ليست مجرد دعم للطلاب المتفوقين، وإنما استثمار مباشر في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية وصناعة اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

دعاء فتحي البنا مجلس النواب عبد الفتاح السيسي

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