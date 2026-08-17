قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
بوابة مصر الرقمية 2026 .. خطوات إنشاء الحساب وأهم الخدمات
على أرض مصر.. تفاصيل جهود القاهرة لحل معضلة انسحاب الاحتلال ونزع سلاح حماس
الصحة: اختيار الأنسولين المستورد شخصي والمثيل المحلي متاح بنفس المادة الفعالة
مزاعم إيرانية باحتجاز 3 طيارين مقاتلين في قطر .. وتحذير عاجل من خارجية طهران
يعيش فترة استثنائية.. صحيفة ماركا الإسبانية تتغزل في حمزة عبدالكريم
دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي
أسعار مستلزمات المدارس 2026 وأرخص أماكن الشراء في مصر
من أعلام أهل القرآن وعلم القراءات.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر
كوشنر يصل إسرائيل للقاء نتنياهو ودفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد جدل ظهورهما في ABtalks.. ليلى أحمد زاهر ترد على الانتقادات وتكشف تفاصيل علاقتها بهشام جمال

ليلى زاهر
ليلى زاهر
يارا أمين

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على مساندة الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها عقب ظهورها مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش.

ووجهت الفنانة درة رسالة إلى ليلى، أكدت خلالها أن الحياة الزوجية أكثر تعقيدًا من أن يتم الحكم عليها من خلال مقتطفات أو انطباعات سريعة، متمنية لها ولزوجها السعادة والاستقرار.

كما دعمتها الفنانة رنا رئيس، متمنية أن يحفظ الله ليلى وهشام لبعضهما، وأن يبعد عنهما كلام الناس، بينما أكدت شهد رمزي أن الأهم هو أن يكون الزوجان متفاهمين وسعيدين، مشيرة إلى أن الحلقة عكست بالنسبة لها صورة صادقة وطبيعية عن علاقتهما.

ومن جانبها، قالت هاجر الشرنوبي إن ليلى ليست مطالبة بتوضيح أي شيء لأحد، مؤكدة أن كل شخص ينظر إلى الأمور من زاويته الخاصة، فيما وجهت لها مها الصغير رسالة دعم، قائلة إنها لا تحتاج إلى تفسير حياتها لأي شخص، وتمنت لها ولزوجها دوام السعادة.

كما علقت راندا البحيري على ظهور الثنائي قائلة: «قمرين والله، ربنا يسعدكم يارب».

ليلى أحمد زاهر توضح حقيقة ما حدث في الحلقة

وفي محاولة لوضع الأمور في سياقها، كشفت ليلى أحمد زاهر تفاصيل كواليس تصوير حلقة «ABtalks»، موضحة أن التصوير تم خلال أواخر أشهر حملها، وأنها كانت تشعر بالتعب قبل وأثناء التسجيل.

وقالت ليلى إن إدارة أعمالها أبلغت فريق البرنامج مسبقًا باحتمالية وصولهما متأخرين بسبب شعورها بالتعب، وعند وصولهما اعتذرا للإعلامي أنس بوخش وفريق العمل عن التأخير.

وأوضحت أنها طلبت من هشام جمال، قبل بدء التصوير، مساعدتها بشكل أكبر في إدارة الحوار بسبب انخفاض طاقتها خلال فترة الحمل، وهو ما وصفته بأنه أمر طبيعي في تلك المرحلة.

ليلى تكشف حقيقة موقف السفر

وتطرقت ليلى إلى أحد المواقف التي أثارت جدلًا عقب عرض الحلقة، والمتعلق بالسفر، مؤكدة أن الموقف حدث بالفعل، لكنها أوضحت أن هشام تحدث معها بعد ذلك وأدرك أن تصرفه كان خاطئًا، وأخبرها بأنه يحتاج إلى تغيير هذا السلوك.

وأكدت أن الموقف لم يتكرر منذ ذلك الوقت، معتبرة أن إدراك الزوج لخطئه وتحليله ومصارحته بالمشكلة ومحاولة تغييرها أمر يستحق التقدير.

كما أوضحت أن حديثها عن اختيارها لهشام جاء في سياق نقاش حول الغيرة، مؤكدة أنها اختارته لأنها ترى فيه الشخص الأنسب لها، ولأنها تحبه وتقدر طريقة تعامله معها ومع الآخرين.

ليلى: علاقتي بهشام بدأت منذ 4 سنوات

وكشفت ليلى أن علاقتها بهشام جمال بدأت منذ نحو 4 سنوات، وأنهما متزوجان منذ حوالي عام ونصف، مشددة على أنها أكثر شخص يعرف تفاصيل علاقتهما وحياتهما والاتفاقات التي تجمعهما.

وأضافت أن أفراد عائلتها والمقربين منها يعرفون هشام عن قرب ويحترمونه ويحبونه، مؤكدة أن حياتها معه منذ زواجهما مليئة بالحب والاحترام والتقدير.

وأشارت إلى أنه ساندها طوال فترة الحمل، ولم يتركها في أوقات تعبها أو خلال زياراتها للطبيب، مؤكدة أنه يضعها في مقدمة أولوياته ويتعامل معها باحتواء خلال التغيرات التي تمر بها في تجربة الحمل.

وأكدت ليلى أنها تستطيع الحكم على حياتها الحالية، موضحة أنها وزوجها تجاوزا المرحلة الأولى من الزواج بالحب والتفاهم، متمنية أن تستمر حياتهما على هذا النحو خلال السنوات المقبلة.

ليلى تطلب الدعاء لها ولزوجها

وفي ختام رسالتها، تمنت ليلى السعادة والراحة لكل متابعيها، معربة عن أملها في أن يراها الجمهور وزوجها بعد سنوات وهما أكثر سعادة وتفاهمًا.

كما طلبت من جمهورها الدعاء لهما، مؤكدة أنهما يعيشان واحدة من أسعد مراحل حياتهما، ويستعدان لاستقبال مولودتهما الأولى

الفنانة ليلى أحمد زاهر هشام جمال أنس بوخش رنا رئيس هاجر الشرنوبي راندا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

ترشيحاتنا

المتهم

راحت تحصل منه قسط.. القبض على تاجر تعدى بالضرب على موظفة بدمياط

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 3 متهمين بخلية النزهة الإرهابية.. غدا

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد