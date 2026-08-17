بعد جدل ظهورهما في ABtalks.. ليلى أحمد زاهر ترد على الانتقادات وتكشف تفاصيل علاقتها بهشام جمال

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على مساندة الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها عقب ظهورها مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش.

ووجهت الفنانة درة رسالة إلى ليلى، أكدت خلالها أن الحياة الزوجية أكثر تعقيدًا من أن يتم الحكم عليها من خلال مقتطفات أو انطباعات سريعة، متمنية لها ولزوجها السعادة والاستقرار.

كما دعمتها الفنانة رنا رئيس، متمنية أن يحفظ الله ليلى وهشام لبعضهما، وأن يبعد عنهما كلام الناس، بينما أكدت شهد رمزي أن الأهم هو أن يكون الزوجان متفاهمين وسعيدين، مشيرة إلى أن الحلقة عكست بالنسبة لها صورة صادقة وطبيعية عن علاقتهما.

ومن جانبها، قالت هاجر الشرنوبي إن ليلى ليست مطالبة بتوضيح أي شيء لأحد، مؤكدة أن كل شخص ينظر إلى الأمور من زاويته الخاصة، فيما وجهت لها مها الصغير رسالة دعم، قائلة إنها لا تحتاج إلى تفسير حياتها لأي شخص، وتمنت لها ولزوجها دوام السعادة.

كما علقت راندا البحيري على ظهور الثنائي قائلة: «قمرين والله، ربنا يسعدكم يارب».

ليلى أحمد زاهر توضح حقيقة ما حدث في الحلقة

وفي محاولة لوضع الأمور في سياقها، كشفت ليلى أحمد زاهر تفاصيل كواليس تصوير حلقة «ABtalks»، موضحة أن التصوير تم خلال أواخر أشهر حملها، وأنها كانت تشعر بالتعب قبل وأثناء التسجيل.

وقالت ليلى إن إدارة أعمالها أبلغت فريق البرنامج مسبقًا باحتمالية وصولهما متأخرين بسبب شعورها بالتعب، وعند وصولهما اعتذرا للإعلامي أنس بوخش وفريق العمل عن التأخير.

وأوضحت أنها طلبت من هشام جمال، قبل بدء التصوير، مساعدتها بشكل أكبر في إدارة الحوار بسبب انخفاض طاقتها خلال فترة الحمل، وهو ما وصفته بأنه أمر طبيعي في تلك المرحلة.

ليلى تكشف حقيقة موقف السفر

وتطرقت ليلى إلى أحد المواقف التي أثارت جدلًا عقب عرض الحلقة، والمتعلق بالسفر، مؤكدة أن الموقف حدث بالفعل، لكنها أوضحت أن هشام تحدث معها بعد ذلك وأدرك أن تصرفه كان خاطئًا، وأخبرها بأنه يحتاج إلى تغيير هذا السلوك.

وأكدت أن الموقف لم يتكرر منذ ذلك الوقت، معتبرة أن إدراك الزوج لخطئه وتحليله ومصارحته بالمشكلة ومحاولة تغييرها أمر يستحق التقدير.

كما أوضحت أن حديثها عن اختيارها لهشام جاء في سياق نقاش حول الغيرة، مؤكدة أنها اختارته لأنها ترى فيه الشخص الأنسب لها، ولأنها تحبه وتقدر طريقة تعامله معها ومع الآخرين.

ليلى: علاقتي بهشام بدأت منذ 4 سنوات

وكشفت ليلى أن علاقتها بهشام جمال بدأت منذ نحو 4 سنوات، وأنهما متزوجان منذ حوالي عام ونصف، مشددة على أنها أكثر شخص يعرف تفاصيل علاقتهما وحياتهما والاتفاقات التي تجمعهما.

وأضافت أن أفراد عائلتها والمقربين منها يعرفون هشام عن قرب ويحترمونه ويحبونه، مؤكدة أن حياتها معه منذ زواجهما مليئة بالحب والاحترام والتقدير.

وأشارت إلى أنه ساندها طوال فترة الحمل، ولم يتركها في أوقات تعبها أو خلال زياراتها للطبيب، مؤكدة أنه يضعها في مقدمة أولوياته ويتعامل معها باحتواء خلال التغيرات التي تمر بها في تجربة الحمل.

وأكدت ليلى أنها تستطيع الحكم على حياتها الحالية، موضحة أنها وزوجها تجاوزا المرحلة الأولى من الزواج بالحب والتفاهم، متمنية أن تستمر حياتهما على هذا النحو خلال السنوات المقبلة.

ليلى تطلب الدعاء لها ولزوجها

وفي ختام رسالتها، تمنت ليلى السعادة والراحة لكل متابعيها، معربة عن أملها في أن يراها الجمهور وزوجها بعد سنوات وهما أكثر سعادة وتفاهمًا.

كما طلبت من جمهورها الدعاء لهما، مؤكدة أنهما يعيشان واحدة من أسعد مراحل حياتهما، ويستعدان لاستقبال مولودتهما الأولى