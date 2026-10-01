العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف

أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عن اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة "ماهان".

وذكر بيان للزيدي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة- أنه "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية، وبمتابعة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي،فقد تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان".

وبحسب البيان، ثمن رئيس الوزراء العراقي الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء مساعي بلاده، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، لا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة.

ولفت البيان إلى أن هذا التعاون يعكس أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني، ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادرة على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، أن حركة الطيران لا تمثّل مجرد حركة نقل بين مطارين، بل هي جسر للتواصل بين الشعوب؛ فمن بين المسافرين هناك المرضى الذين ينتظرون الوصول الى محل العلاج، أو الزائرين أو العوائل التي تنتظر لم شملها بيسر وسهولة، إلى جانب ما تمثله هذه الحركة من أهمية للسياحة والاقتصاد والتواصل المجتمعي.