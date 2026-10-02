التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي فرنسا وإيطاليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف منتخب فرنسا اللاعب مايكل أوليسي في الدقيقة 55، بينما سجل هدف إيطاليا اللاعب إليساندرو باستوني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب فرنسا رصيده للنقطة 7 ليتصدر المجموعة، بينما رفع منتخب إيطاليا رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث.

تشكيل منتخب فرنسا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب إيطاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وتواجد كل من مايكل أوليسي وديزيري دوي في الهجوم رفقة عثمان ديمبيلي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان.

الدفاع: بيير كالولو - دايوت أوباميكانو - جيرمي جاكيه - أدريان تروفيرت.

الوسط: أدريان رابيوت - لوكاس دا كونها - ريان شرقي.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - مايكل أوليسي.

تشكيل إيطاليا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الفرنسي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب فرنسا في العاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واعتمد منتخب إيطاليا على جيانلويجي دوناروما لحراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع كل من كايودي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، وريكاردي كالافيوري.

وفي خط الوسط، بدأ منتخب إيطاليا المباراة بالثلاثي ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي، ودافيدي فراتيسي، بينما يقود خط الهجوم مويس كين إلى جانب فرانشيسكو بييرو إسبوزيتو وسيباستيانو إسبوزيتو.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كايودي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، ريكاردي كالافيوري.

خط الوسط: ساندرو تونالي، نيكولو فاجيولي، دافيدي فراتيسي.

خط الهجوم: مويس كين، فرانشيسكو بييرو إسبوزيتو، سيباستيانو إسبوزيتو.