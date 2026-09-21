زيدان يستدعي أكليوش بدلا من إيمري في معسكر منتخب فرنسا

استدعى مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان لاعب خط الوسط الهجومي ماجنيس أكليوش ليحل محل اللاعب المصاب وارين زائير-إيمري في المباريات المقبلة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان صدر يوم الاثنين، أن زائير-إيمري يعاني من إصابة في العضلة المقربة، مما حال دون مشاركته في المعسكر التدريبي للمنتخب.

ويلعب كل من زائير-إيمري وأكليوش في صفوف نادي باريس سان جيرمان؛ وقد شارك زائير-إيمري أساسياً في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 على مارسيليا يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويُعد زائير-إيمري ثاني لاعب يغيب عن التشكيلة، بعد استبعاد حارس مرمى لانس، روبن ريسر، واستبداله بجان بوتيز، حارس مرمى نادي كومو الإيطالي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي مباريات خارج أرضه ضد تركيا في 25 سبتمبر وضد بلجيكا بعد ذلك بثلاثة أيام، ثم يستضيف إيطاليا في 2 أكتوبر وبلجيكا في 5 أكتوبر.

يُذكر أن زيدان تولى تدريب المنتخب خلفاً لديدييه ديشان عقب نهائيات كأس العالم؛ وكان قد قاد فرنسا كلاعب لتحقيق المجد في كأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا بعد ذلك بعامين.