إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان

ألغيت مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب الإعصار دوجوان نحو ساحلها الشرقي خلال الساعات القادمة.

وصدرت أوامر بالإخلاء في طوكيو وتحذيرات من الأحوال الجوية القاسية، حيث من المتوقع أن يضرب إعصار دوجوان اليابسة في الساعات القادمة.

وتسبب الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 89 ميلاً في الساعة، في هطول أمطار غزيرة في أجزاء من جزر إيزو ومحافظة تشيبا المحيطة بطوكيو، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

إلغاء مئات الرحلات

في مطار هانيدا في طوكيو - أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة - تم إلغاء 351 رحلة جوية وتأجيل 631 رحلة أخرى، وفقًا لبيانات من Flight Radar 24.

وفي مطار ناريتا، تم إلغاء 153 رحلة جوية أخرى وتأجيل 173 رحلة.

ويشهد هذا الأسبوع عطلة رسمية في اليابان تُعرف باسم "الأسبوع الفضي"، مما يعني زيادة في عدد المسافرين عن المعتاد.

وقد ألغت الخطوط الجوية اليابانية 135 رحلة، بينما ألغت خطوط "أول نيبون" الجوية 140 رحلة داخلية.

وتم إرسال تنبيه إخلاء نادر إلى الهواتف الذكية في محافظة طوكيو، يأمر كبار السن في منطقة ميغورو بالاحتماء في المدارس.

كما رفع مستوى الإنذار إلى المستوى الرابع - وهو ثاني أعلى مستوى للإنذار بشأن الانهيارات الأرضية والفيضانات - في ميجورو، التي يمر بها نهر، أما في وسط طوكيو، فيسري مستوى الإنذار الثالث.

وأظهرت صور من اليابان شوارع غارقة بمياه الأمطار، وفي تشيبا، غمرت المياه مطعمًا متخصصًا في الرامن.

تأجيل لقاء ترامب

وأجلت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، رحلتها التي كان من المقرر أن تلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء؛ لمتابعة تأثير الإعصار.

ونشرت تاكايتشي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أنه تم إصدار تحذير من المستوى الخامس بشأن الانهيارات الأرضية - وهو أعلى مستوى على المقياس - لمدينة أوشيما في جزر إيزو.

وكتبت: "يرجى البقاء في حالة تأهب قصوى تحسباً للانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار أو حدوث فيضانات".

وبحلول ظهر يوم الإثنين بالتوقيت المحلي، كانت مدينة تشيبا قد شهدت بالفعل انهياراً أرضياً واحداً، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: "قد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء متوسط ​​هطول الأمطار الشهري لشهر سبتمبر، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة قياسية".

وتلقت حديقة حيوان مدينة إيتشيكاوا، موطن القرد بانش، تحذيراً شديداً من خطر الانهيارات الطينية بسبب الإعصار.

واكتسب قرد المكاك بانش شهرة واسعة على الإنترنت في وقت سابق من هذا العام بعد أن تخلت عنه أمه وتعرض للتنمر من قبل قرود أخرى، مما تركه مع دمية أورانجوتان محشوة فقط للراحة.

وقالت حديقة الحيوان إنها تعمل على ضمان سلامة الحيوانات وطلبت من الناس أن يظلوا متيقظين، لكنها أضافت أنه لم يلحق أي ضرر بالحديقة حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة التي سجلت مستويات قياسية في محافظة تشيبا في مقتل 13 شخصاً بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة.

في حين أن اليابان وتايوان المجاورة معرضتان لمستوى عالٍ من الأعاصير والزلازل نظراً لجغرافيتهما، فقد وجد تقرير حديث صادر عن متنبئ مخاطر العواصف الاستوائية أن تطور الأعاصير في شمال غرب المحيط الهادئ من المتوقع أن يكون أعلى بنسبة 60 في المائة من المتوسط ​​التاريخي.

ويُعد إعصار دوجوان الإعصار الخامس والعشرين الذي يضرب المنطقة هذا العام فقط.