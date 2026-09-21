وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية

بحث الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، مع وفد من هيئة الأرصاد الجوية الصينية (CMA)، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون في مجالات بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية، إلى جانب استكمال إنشاء المركز الوطني للبيانات الفضائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية للوفد الصيني بمقر الوكالة، حيث تناول اللقاء تبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجالات تكنولوجيا الفضاء، والاستفادة من الخبرات الصينية في تصميم وتطوير البنية التحتية الفضائية والأقمار الصناعية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلية، خاصة فيما يتعلق باستكمال إنشاء المركز الوطني للبيانات الفضائية، بما يدعم إحكام إدارة وحوكمة البيانات الفضائية وتعزيز الاستفادة منها في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، في إطار العلاقات والتعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.