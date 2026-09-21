قبل بطولة الجمهورية.. تعليم قنا يستقبل أبطال المشروع القومي للبطل الأولمبي لتنس الطاولة

استقبل طارق سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، أبطال المشروع القومي للبطل الأولمبي من طلاب مدارس إدارة قنا التعليمية في لعبة تنس الطاولة، وذلك قبيل سفرهم غدًا للمشاركة في بطولة الجمهورية، مؤكدًا دعم المديرية الكامل للطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات.



جاء ذلك بحضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، ومصطفى قاسم، مدير الشؤون المالية والإدارية، مؤكدًا خلال اللقاء بأن المشاركة في بطولة الجمهورية تمثل محطة مهمة لإثبات قدراتهم.

كما طالبهم بالالتزام والانضباط والتركيز، وبذل أقصى ما لديهم من جهد، وتمثيل تعليم قنا بالصورة التي تليق بأبنائه.

وأكد سعد الدين، أن رعاية المواهب الرياضية ليست نشاطًا هامشيًا، وإنما جزء أساسي من بناء شخصية الطالب واكتشاف قدراته، واستمرار دعم الطلاب المتميزين وتوفير كل سبل التشجيع التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم والمنافسة في البطولات المختلفة.

مواهب تؤهل الطلاب للمنافسة

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، إلى أن طلاب تعليم قنا يمتلكون مواهب وقدرات تؤهلهم للمنافسة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والانضباط والإصرار على تحقيق نتائج مشرفة، وأن تمثيل قنا في البطولات الجمهورية مسؤولية يعتز بها كل طالب مشارك.

جاء اللقاء في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بقنا بدعم المشروع القومي للبطل الأولمبي، وتشجيع الطلاب الموهوبين على المشاركة في البطولات الرياضية، والعمل على اكتشاف ورعاية العناصر الواعدة وصقل قدراتها بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.



