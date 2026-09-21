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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. العثور على جثمان طفلة من ذوي الهمم داخل ترعة بدشنا.. ضبط 790 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها

مديرية تموين قنا
مديرية تموين قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، العثور على جثمان طفلة من ذوي الهمم داخل ترعة بنطاق مركز دشنا، ورئيس جامعة قنا يشهد مراسم تحية العلم في مستهل العام الجامعي الجديد، ومصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة من مجهول، والمحافظ يشدد على حصر المتغيرات المكانية وتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأراضي، ومديرية التموين تضبط 790 اسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

ذهبت للحضانة ولم تعد..العثور على جثمان طفلة من ذوي الهمم داخل ترعة بقنا
 

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثمان طفلة من ذوي الهمم،  5 أعوام، داخل إحدى الترع بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، بعد تغيبها منذ صباح أمس السبت، عقب خروجها من إحدى الحضانات بالقرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتغيب طفلة من ذوي الهمم بقرية أبومناع بحري، وعدم الاستدلال على مكانها، وجرى إخطار الأجهزة المعنية وتكثيف جهود البحث عنها.

رئيس جامعة قنا يشهد مراسم تحية العلم في مستهل العام الجامعي الجديد

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مراسم تحية العلم، إيذاناً بانطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، وسط حشد طلابى من مختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة قنا، أن مراسم تحية العلم تمثل تقليداً جامعيا راسخا يجسد قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، ويعكس حرص الجامعة على ترسيخ الوعي الوطني لدى طلابها، بالتوازي مع دورها الأكاديمي والعلمي في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

مجمع إعلام قنا ينظم ندوة موسعة حول تأهيل الشباب لسوق العمل
 

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع جمعية بنت الريف لتنمية المرأة، ندوة حول "مهارات المستقبل وتأهيل الشباب لسوق العمل"، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي، وتنمية قدرات الشباب، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مع التركيز على أهمية التكنولوجيا والمهارات الذاتية والمهنية.
 

وأكد الدكتور هشام مبارك، مدرب إدارة الأعمال والتنمية الذاتية، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، موضحًا أن التطور الرقمي أتاح العديد من الفرص الجديدة أمام الشباب لاكتساب مهارات عملية وفتح مجالات متنوعة للعمل وتحقيق دخل مستدام، من خلال الاستخدام الفعّال للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

مصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة من مجهول بقنا

لقيت ربة منزل مسنة مصرعها متأثرة بطعنات آلة حادة داخل منزلها فى قرية عزبة الألفي بمركز دشنا شمال قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل نتيجة تعرضها لطعنات بآلة حادة "سكين" على يد مجهول في قرية عزبة الألفي.

محافظ قنا يشدد على حصر المتغيرات المكانية وتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأراضي


تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لملفات التصالح وتراخيص المحال العامة، والتقنين والمتغيرات استرداد أراضي الدولة، في إطار توجيهات الدولة بسرعة إنجاز هذه الملفات، والحفاظ على حقوق الدولة، والتيسير على المواطنين.

كما استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي لملفات التصالح والمحال العامة، حيث وجه بضرورة حث المواطنين بأهمية إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن المتقاعسين غير الجادين.

تموين قنا يضبط 790 اسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع الاستراتيجية، ومستودعات البوتاجاز ومنافذ تداول المواد البترولية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان الانضباط والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسفرت حملة تموينية مكبرة بإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، عن ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه في 790 اسطوانة بوتاجاز مدعمة في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

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