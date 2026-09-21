إعلامي: رفاهية تعويض بيزيرا «تساوي صفر».. فلماذا وافق الزمالك على بيعه؟

علق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، على أزمة رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك، رافضًا المقارنة بين موقف اللاعب وموقف الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق.

وقال فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البعض يحاول استدعاء أزمة وسام أبو علي للتخفيف من صدمة رحيل بيزيرا، بداعي أن اللاعبين تمردا من أجل الرحيل، وانتهى الأمر بانتقال كل منهما إلى نادٍ آخر، مؤكدًا أن تفاصيل الموقفين مختلفة.

وأوضح فارس أن وسام أبو علي تلقى عروضًا للرحيل عن الأهلي، إلا أن النادي تمسك في البداية باستمرار اللاعب، مشيرًا إلى أن عرض كولومبوس الأمريكي كان في البداية أقل من نصف المبلغ الذي كان الأهلي يستهدفه من الصفقة.

وأضاف أن وسام لم يلتزم بجدول معسكر الأهلي في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو، ليعلن النادي رسميًا استبعاده من المعسكر وتوقيع غرامة مالية عليه، قبل أن يوافق الأهلي في النهاية على رحيله بعدما وصل عرض كولومبوس إلى نحو 9 ملايين دولار شاملة الحوافز.

وفي المقابل، أشار فارس إلى أن بيزيرا تلقى عروضًا للرحيل، قبل أن يتغيب عن معسكر الزمالك وأول 5 جولات من الدوري، لافتًا إلى أن النادي لم يعلن رسميًا عن توقيع عقوبات على اللاعب خلال الأزمة، رغم البيان الذي أصدره بيزيرا وتضمن، بحسب وصفه، انتقادات لإدارة النادي.

وتابع أن الزمالك ظل ينتظر عودة بيزيرا، قبل أن يعود اللاعب إلى مصر بعد حسم النادي موقفه بالموافقة على فكرة بيعه، ثم ظهر في المطار لالتقاط صورة قبل مغادرة البلاد.

وأشار فارس إلى أن الفارق، من وجهة نظره، لا يتعلق فقط بتفاصيل تصرف كل لاعب، وإنما بوضع الناديين وقت إتمام الصفقة، موضحًا أن الأهلي لم يكن يعاني من إيقاف القيد، وكان بإمكانه بيع وسام والاستفادة من قيمة الصفقة والتعاقد مع بديل له وقيده.

في المقابل، أكد أن الزمالك كان يتعامل مع بيزيرا باعتباره أحد أبرز لاعبيه، في الوقت الذي يعاني فيه النادي من إيقاف القيد، ويستعد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 3 سنوات، وهي البطولة التي لم يتوج بها الفريق منذ 25 عامًا، بحسب ما ذكر.

وأضاف فارس أن الزمالك كان في حاجة إلى الأموال، لكنه طرح تساؤلًا حول قرار بيع بيزيرا، مستشهدًا بموقف أحمد سيد زيزو، عندما كان اللاعب يتبقى في عقده 6 أشهر فقط، وكانت هناك فرصة للحصول على نحو 8 ملايين دولار من بيعه، في وقت كان فيه قيد الزمالك مفتوحًا ويمكنه تعويض رحيله.

وتساءل: «لما زيزو كان فاضل له 6 شهور ويمشي ببلاش، وجالك فيه 8 مليون دولار، وقيدك مفتوح وتقدر تعوضه، رفضت تبيعه. ولما بيزيرا عقده ممتد، وإنت داخل دوري أبطال، وقيدك موقوف ومش قادر تعوضه.. بعته».

كما استشهد بتصريحات حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بشأن عدم إمكانية حل أزمات النادي من خلال بيع اللاعبين المميزين، متسائلًا عن أسباب مخالفة هذا التوجه في حالة بيزيرا.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن استدعاء أزمة وسام أبو علي للمقارنة مع رحيل بيزيرا لا يعكس، من وجهة نظره، الصورة الكاملة، مشددًا على أن تفاصيل كل حالة تختلف عن الأخرى، وأن المقارنة بين بيزيرا وزيزو تفتح بدورها بابًا لطرح تساؤلات حول قرار الزمالك ببيع اللاعب البرازيلي.