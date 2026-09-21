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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: رحيل بيزيرا صعب.. وقيمة الصفقة تنهي أزمة المستحقات مؤقتا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد أحمد الشاذلي، نجم الزمالك السابق، أن وفاة الكابتن عصام بهيج كانت من أصعب المواقف التي عاشها داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن علاقته بالراحل كانت مميزة للغاية.

وقال الشاذلي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم، إن انتقاله من الكروم إلى الزمالك تم مقابل 20 ألف جنيه، موضحًا أن المنافسة داخل القلعة البيضاء على بطولة الدوري خلال الفترة الحالية أصبحت صعبة بسبب الأزمات المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «حزين لرحيل بيزيرا عن الزمالك، ومن الصعب تعويضه، وهذا الأمر سيؤثر على أداء الفريق».

وتابع: «كنت أتمنى رحيل بيزيرا بشكل احترافي والانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية».

وأشار أحمد الشاذلي إلى أن قيمة صفقة بيزيرا من الممكن أن تساهم في إنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك بشكل مؤقت.

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