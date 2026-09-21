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يارا السكري عن الزواج: لا أتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري عن الزواج: لا أتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.. خاص

الفنانة يارا السكري
الفنانة يارا السكري
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة يارا السكري، في حوارها مع «صدى البلد»، عن عدد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وطموحاتها الفنية، وكشفت عن رؤيتها للزواج والأمومة، ومدى إمكانية التوفيق بين حياتها الأسرية ومستقبلها في الفن.

وتطرقت يارا السكري إلى فكرة الزواج، وما إذا كانت ترى نفسها عروسًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن لكل خطوة في الحياة توقيتها المناسب، وأنها تتعامل مع الأمور الشخصية بهدوء وتركيز، دون التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.

قالت يارا السكري: “إن شاء الله انا والجمهور نفرح ولكن الامور دي بتعامل معاها بهدوء وتركيز، دون التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية و دي سنة الحياة الزواج والأمومة”. 

يارا السكري: النجاح يحتاج إلى جدية وتركيز

وعن طموحاتها الفنية، أكدت يارا السكري أن النجاح في المجال الفني يحتاج إلى الجدية والتفكير والتركيز، مشيرة إلى أن الفنان يجب أن يدرس خطواته جيدًا وأن يتعامل مع مشواره الفني بصورة مسؤولة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة بالنسبة لها تحمل العديد من الطموح، وتسعى خلالها إلى تحقيق خطوات جديدة في مشوارها الفني، مع الحرص على اختيار الأعمال التي تضيف إلى مسيرتها وتساعدها على التطور.

بين الزواج والفن.. يارا السكري تكشف رؤيتها

وتحدثت يارا السكري عن العلاقة بين الحياة الشخصية والعمل الفني، موضحة أن الزواج وتكوين الأسرة لا يعنيان بالضرورة التخلي عن الطموح المهنية، وأن المرأة تستطيع أن تحقق التوازن بين حياتها الخاصة وعملها إذا أحسنت تنظيم وقتها وأدارت مسؤولياتها بشكل جيد.

وأكدت أن لكل مرحلة في الحياة متطلباتها ومسؤولياتها، وأن الأهم هو القدرة على تحقيق التوازن دون أن يؤثر جانب على الآخر بشكل سلبي.

يارا السكري عن حلم الأمومة: أقدر أوفّق بين شغلي وبيتي

وعن الأمومة، أكدت يارا السكري أنها تمثل لها أمرًا مهمًا، ولا ترى أنها يمكن أن تكون عائقًا أمام استمرارها في الفن، موضحة أنها تؤمن بإمكانية الجمع بين العمل والحياة الأسرية 

وقالت إنها تستطيع التوفيق بين شغلها وبيتها، مؤكدة أن الأمومة لا تعني بالضرورة الابتعاد عن الفن أو التوقف عن تحقيق الطموحات المهنية، وإنما يمكن للمرأة أن تجمع بين مسؤولياتها الأسرية وحياتها العملية من خلال التنظيم وتحمل المسؤولية.

وترى يارا السكري أن تكوين أسرة وتحقيق حلم الأمومة يمكن أن يسيرا بالتوازي مع استمرار الفنانة في مشوارها، طالما هناك قدرة على إدارة الوقت والتعامل مع كل مسؤولية بالشكل المناسب.

طموح يارا السكري في الفترة المقبلة

وتواصل يارا السكري خطواتها في المجال الفني، وسط اهتمام الجمهور بما ستقدمه خلال الفترة المقبلة

وتؤكد تصريحاتها أن طموحها لا تتوقف عند النجاح الفني فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى حياتها الشخصية، إذ تتحدث عن الزواج والأمومة باعتبارهما جزءًا مهمًا من المستقبل، مع تمسكها في الوقت نفسه باستمرارها في الفن.

وتختتم يارا السكري حديثها بالتأكيد على أهمية الجدية والتفكير والتركيز في مختلف خطوات الحياة، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، معربة عن أملها في تحقيق المزيد من النجاحات برفقة جمهورها خلال الفترة المقبلة.

الفنانة يارا السكري اخبار الفن نجوم الفن

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