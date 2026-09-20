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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسائل حاسمة من الرئيس السيسي لمدير CIA بشأن أزمات الشرق الأوسط وحرية الملاحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير أخبار البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، في اجتماع شهد بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق الوثيق لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية الإقليمية.  

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالروابط الممتدة والمتميزة مع الولايات المتحدة، وثمّن الجهود الأمريكية الرمية لتحقيق الأمن والسلام العالمي.   

ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة

وشدد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في رفض أي اعتداء على أمن وسيادة الدول العربية، وضرورة تسوية الأزمات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة جذورها، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ووحدة أراضيها.   

القضية الفلسطينية وغزة

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة تثبيت وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، وتهيئة الظروف الاستئناف العملية السياسية وتطبيق حل الدولتين.   

الأزمة الإيرانية والقرن الإفريقي

كما جدد الرئيس دعم مصر الكامل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية وضمان حرية الملاحة الدولية في المنطقة. 

وفي ملف القرن الإفريقي، أشار الرئيس السيسي إلى تقديم مصر الدعم الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، رافضاً بشكل قاطع أي مساس بسيادتها أو وحدة أراضيها.   

الملف السوداني

وحول الأزمة السودانية، شدد الرئيس على موقف مصر الثابت في دعم وحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مؤكداً الرفض التام لأي مساس بسيادته ووحدة أراضيه.   


وجاء نص بيان الرئاسة حول اللقاء كالآتي:

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور القائم إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد سيادته على أن مصر تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مثمنًا الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم.


وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. كما جدد السيد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددًا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.


وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن تقديره للقاء، ومؤكدًا حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة، منوهًا بمستوى التعاون القائم بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العامة المصرية في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل إلى خارطة طريق تضمن تنفيذ هذه المرحلة. كما جدد سيادته التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. 

ومن جانبه، أشاد السيد راتكليف بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.


كما تطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها. وأشار سيادته إلى انخراط مصر الفاعل والبناء في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك التطورات في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادته أو وحدة وسلامة أراضيه.

ومن جانبه، أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن تقدير بلاده للدور المصري الفاعل في دعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة السودانية والأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي وأمن الملاحة الدولية، بما يدعم جهود مواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية والتنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، فضلًا عن تعزيز تبادل الرؤى والتقديرات والمعلومات بشأن مختلف التطورات الإقليمية والدولية المؤثرة على أمن واستقرار المنطقة.

السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA اجتماع الشراكة الاستراتيجية مواجهة التحديات الأمنية مصر الولايات المتحدة الأمن والسلام العالمي سيادة الدول العربية

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